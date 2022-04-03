«Лайтеся, якщо це вам допомагає»: психологиня про те, як пережити кризові ситуації в умовах війни

Ключова мета агресора, в нашому випадку рф, — викликати паніку серед населення. Але піддатися паніці — це найгірше, що можна наразі зробити. Вінницька психологиня Наталія Ішкова підготувала дієві поради, виконуючи які, можна повернутись до дійсності у кризових ситуаціях.

«Потреба в безпеці — природня для людини, і говорити про свої відчуття — це також нормальна реакція. Британські фахівці розробили прості техніки, які працюють. Ділюсь із ними, — каже Наталія. — Насамперед випийте склянку води маленькими ковтками, або хоча б змочіть ротову порожнину.

Торкніться будь-якої поверхні. Дотик до чогось реально допомагає «заземлитись». Бажано не лише торкнутись, а й описати, яка це поверхня: гладка, холодна, шорстка і т.д.

Огляньте простір навколо себе, фокусуючись на деталях. Ця вправа допомагає подолати тунельне бачення, яке виникає при сильному стресі, коли складається враження, що ви можете бачити предмети лише ті, що розташовані перед вами.

Назвіть 6 кольорів, які ви бачите прямо зараз. Знайдіть 5 найменших предметів та 5 найбільших. Знайдіть 4 предмети різної текстури.

Порахуйте від 20 до 0 вголос. Ця вправа допомагає привести до ладу дихання. При зворотній лічбі активізуються лобні долі мозку, але будь-яке дихання починається не з вдиху, а з видиху. Тому перед початком лічби треба видихнути.

Оцініть температуру приміщення. Вам холодно або жарко? В кризових ситуаціях у людини зникає чутливість тіла".

За словами психологині, відновити спокій допомагають спів або мугикання, погойдування всім тілом, масаж очних яблук подушечками долонь, почергове напруження і розслаблення м"язів.

«Не менш важливо дозволяти собі жити у відносній безпеці, — продовжує Наталія Ішкова. — Контролювати хоча б якусь частину свого побуту: приймайте душ, як тільки випадає можливість, щоб „змити“ з себе тривогу і стрес, спіть, коли це можливо, плачте, коли цього хочется, плач допомагає зняти напруження. Лайтеся, якщо це вам допомагає, виконуйте мінімальні фізичні вправи, робіть буденні речі: готуйте їжу, грайте з дітьми в ігри. Важлива інформаційна гігієна (читайте новини не увесь день). А ще жартуйте, гумор — прекрасний захисний механізм нашої психіки. Відчуття, що ми є в житті один з одним, додає сенсу. Підтримка словом, присутністю, співчуттям теж зцілює».

Раніше «ФАКТИ» публікували поради МОЗ, як впоратися з емоційним вигорянням під час війни.

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