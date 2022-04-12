Звірства російських солдатів у Бучі та інших українських містах шокували весь світ. Громадський діяч та публіцист Віктор Андрусів вважає, що українцям потрібно бути готовими до нових шоків вважає, що українцям потрібно бути готовими до нових шоків

«3 шоки ціна за 3 перемоги. Я багато разів писав, що нам треба бути готовим до шоків від того, що побачимо на звільнених територіях. Але ми виявилися зовсім не готові до Бучі. Можливо до цих шоків взагалі не можливо підготуватись. Я всеодно вирішив розповісти вам про шоки, які нам можливо доведеться пережити», — написав Андрусів у Facebook.

«1.Шок від руйнувань. Війна триває і ми ще не в повній мірі усвідомили масштаб руйнувань. Бородянка шокувала нас. Ще більше шоків ми отримаємо, коли побачимо Харків, Маріуполь, Волноваху, Изюм…

2.Шок від наших втрат. Ми поки не чуємо і не знаємо наших військових і цивільних втрат. А це тисячі. І коли ми їх почуємо — переживемо шок.

3.Шок від втрати міст і територій. З великою ймовірністю ми ще переживемо тимчасові втрати міст і територій. Але після Бучі ми знаємо, що таке російська окупація, і житимемо в шоці за долі мешканців цих міст та територій.

Ці шоки є ціною за три перемоги, які ми отримали станом на сьогодні.

1. Захід дав зброю. ППО та перші 100 танків, артилерія, скоро будуть і літаки — все це, на жаль, стало можливим виключно через шоки і ціну, яку ми заплатили. Шкода, що це не було зроблено наперед, а робиться по — факту. Але вже як є.

2. Російські війська втратили 30% боєздатності, відступили від Києва, і зупинились всюди, окрім Донбасу і Харківської області. Ціна цього — Маріуполь, і тисячі полеглих захисників.

3. Росія програла війну за захоплення України, і зосередилась на захопленні окремих територій Донбасу та Півдня. Станом на сьогодні ситуація російських військ та втрати не дозволяють їм розглядати план окупації більшої частини території України. Навряд чи це взагалі можливо в найближчі роки, особливо з огляду на те, що боєприпаси та техніку Путін контрабандою таскає з Ірану", — написав Віктор Андрусів.

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