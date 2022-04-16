Ксенія Мішина поділилася дитячими спогадами, пов'язаними з крейсером, що затонув

Відома акторка, героїня другого сезону шоу «Холостячка» Ксенія Мішина, яка нещодавно повідомила про купівлю нерухомості, попрощалася зі знищеним ЗСУ крейсером «Москва» в Instagram.

«Ну що ж, Москва, та, що крейсер, прощавай виходить.

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Так багато хочеться сказати, але слова дуже складно укладати у рядки, коли так багато почуттів. Але я спробую розібратися.

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Севастополь, 1996 рік, мені 7, гуляємо з мамою на Приморському бульварі, я спостерігаю за великим кораблем і жахливо пишаюся своїм містом, тоді мені здається це чимось дуже важливим.

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мені здається… ключове

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Мені 10, йдемо з татом на парад на честь дня Перемоги, я йду, дивлюся на крейсер Москва і мені здається, що нічого страшного вже не станеться, адже така жахлива трагедія, війна неможлива. Ми вже перемогли.

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Мені 20, я їду в поїзді додому, до рідного Севастополя, позаду перша сесія, у чужому та великому Києві. Проїжджаючи вздовж поцяткованих бухтами берегів Севастополя, я спостерігаю за красивими сірими кораблями та крейсером і мені здається, що немає місця безпечнішого, теплішого затишнішого.

Мій будинок здається мені найдобрішим, дитячі спогади теплом розтікаються по тілу і мені здається.

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Мені здається…

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А зараз мені не здається, мій будинок точно став чудовиськом, яке намагається зжерти свою дитину. Флер дитячих спогадів розчинився і я бачу, як ці машини-вбивці наставили на мене свої знаряддя. Я відчуваю все це, всю цю кровожерливу систему, як збожеволіла тварина, яка стогне і розриває на криваві шматки все, що трапляється їй під лапу. І не важливо, навіть якщо це його дитинча.

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Мені більше нічого не здається. У мене більше немає того будинку. Його забрали і я давно відчаювала цю втрату.

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Сьогодні я говорю з легким серцем, прощай крейсер Москва, я рада, що разом із цим символом, піде ціла епоха брехні, крові та невігластва", — написала вона.

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