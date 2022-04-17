«Найбільший страх кремля»: Арестович назвав 4 варіанти закінчення війни з РФ

Найбільший страх кремлівської верхівки — програти війну Україні. І для того, щоб цього не сталося, путін може спробувати довести ситуацію до абсурду — зокрема, до зіткнення країни з НАТО. Таку думку висловив радник голови ОП Олексій Арестович в інтерв'ю правозахиснику Марку Фейгіну.

А потім «здатися» сильнішому супротивнику та заявити своєму народу: «дивіться, ми об'єдналися з НАТО, змусили Україну підписати мир та інше».

На його думку, найближчим часом войовничість риторики росії лише посилиться. А реальних варіантів закінчення війни з боку Москви експерт бачить одразу чотири. Це військовий переворот в Росії, розкриття путіним змов (військовий переворот наоборот), гра в ядерний шантаж (аж до застосування зброї), а також словесна спроба довести до загрози ядерної війни.

Арестович упевнений: путін зараз шукає стратегію виходу із нинішньої війни. Проте ядерний удар, вважає аналітик, малоймовірний, адже за ним буде «відповідь» з боку інших держав. Та й Україна не зупиниться.

«Ми тільки більше озвіріємо, — каже Арестович. — Всі сантименти „не всі росіяни такі“ будуть відкинуті. Почнеться справжня різанина. Це вже гарантовано, що війна перекинеться на територію росії».

Як писали «ФАКТИ», раніше Арестович заявив, що затоплений крейсер «Москва» забезпечував прикриття з повітря для всього Херсонського угруповання окупаційних військ. Крейсер повинен був забезпечувати прикриття висадки десанту в Одеській та Херсонській областях.

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