З Чистим четвергом: добрі побажання, листівки та вітання зі святом

У четвер, 21 квітня, українці відзначають Чистий четвер. Традиційно в цей день люди вітають один одного, а господині печуть великодні паски і намагаються повністю прибрати домівку.

Наші пращури вірили, що вода в цей день має чудову силу і вимитий будинок оновить і душі, що живуть у ньому.

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Перед Великоднем Священним

Чистий святкуємо четвер,

Щоб очиститись від скверни,

Щоб змити із серця гріх.

Цього дня я вам бажаю

Від хвороб всіх відмитись,

Від проблем, переживань

Знов душевно відродитись.

Хай наповнять будинок ваш радість,

Сміх, удача і достаток.

Щоб ви частіше посміхалися,

Щоб у всьому був порядок.

«У Чистий четвер милися, закінчували всі господарські справи, а ввечері йшли до церкви на службу, яку в народі називають „Пристрасті“. До цієї служби люди ще вдома виготовляли саморобну пристрасну, або громову свічку незвичайно великих розмірів. Після закінчення служби парафіяни намагалися принести». цю свічку до себе в хату запаленої. Віск від пристрасної свічки використовували у знахарських цілях", — розповіла «ФАКТАМ» завідувачка кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор Олена Івановська.

«ФАКТИ» пропонують вам привітати з чудовим днем друзів та рідних, надіславши їм листівки та теплі слова.

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Водою джерельною, чистою,

Прозорою, наче сріблистою,

Змиваю все темне, нечистеє,

Щоб серце зігрілось розхристане.

У Чистий Четвер помолімося

І паскою благословімося,

Щоб радість приходила світлая,

Як гілка черешні розквітлая.

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З Чистим четвергом

Тебе я вітаю,

Дому й душі

Чистоти бажаю.

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Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода — на вас проллється

Благословення Боже на віки!

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як правильно молитися вдома у Страсний тиждень.

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