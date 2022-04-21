З Чистим четвергом: добрі побажання, листівки та вітання зі святом
У четвер, 21 квітня, українці відзначають Чистий четвер. Традиційно в цей день люди вітають один одного, а господині печуть великодні паски і намагаються повністю прибрати домівку.
Наші пращури вірили, що вода в цей день має чудову силу і вимитий будинок оновить і душі, що живуть у ньому.
***
Перед Великоднем Священним
Чистий святкуємо четвер,
Щоб очиститись від скверни,
Щоб змити із серця гріх.
Цього дня я вам бажаю
Від хвороб всіх відмитись,
Від проблем, переживань
Знов душевно відродитись.
Хай наповнять будинок ваш радість,
Сміх, удача і достаток.
Щоб ви частіше посміхалися,
Щоб у всьому був порядок.
«У Чистий четвер милися, закінчували всі господарські справи, а ввечері йшли до церкви на службу, яку в народі називають „Пристрасті“. До цієї служби люди ще вдома виготовляли саморобну пристрасну, або громову свічку незвичайно великих розмірів. Після закінчення служби парафіяни намагалися принести». цю свічку до себе в хату запаленої. Віск від пристрасної свічки використовували у знахарських цілях", — розповіла «ФАКТАМ» завідувачка кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор Олена Івановська.
«ФАКТИ» пропонують вам привітати з чудовим днем друзів та рідних, надіславши їм листівки та теплі слова.
***
Водою джерельною, чистою,
Прозорою, наче сріблистою,
Змиваю все темне, нечистеє,
Щоб серце зігрілось розхристане.
У Чистий Четвер помолімося
І паскою благословімося,
Щоб радість приходила світлая,
Як гілка черешні розквітлая.
***
З Чистим четвергом
Тебе я вітаю,
Дому й душі
Чистоти бажаю.
***
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода — на вас проллється
Благословення Боже на віки!
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як правильно молитися вдома у Страсний тиждень.324
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter