У середу, 27 квітня, у Ліверпулі на стадіоні «Енфілд» пройде перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» та іспанським «Вільярреалом».

Обидві команди підходять до поєдинку в непоганому настрої. «Ліверпуль» веде боротьбу за чемпіонство в англійській прем'єр-лізі, відстаючи від лідируючого «Манчестер Сіті» лише на одне очко, а «Вільярреал», вигравши два останні матчі в іспанській примері, займає сьоме місце в турнірній таблиці та претендує на потрапляння в єврокубкову зону.

Раніше жереб лише одного разу зводив команди в єврокубках. Сталося це у півфіналі Ліги Європи-2015/2016, і тоді суперники обмінялися домашніми перемогами — 3:0 у Ліверпулі та 1:0 у Вільярреалі. Мерсісайдці вийшли до фіналу турніру, де поступилися іншому іспанському клубу «Севільї» (1:3).

Незважаючи на те, що іспанський клуб на попередній стадії вибив потужну «Баварію», букмекери в майбутньому протистоянні віддають беззаперечну перевагу «Ліверпулю». Наприклад, аналітики «Фаворит Спорт» ставки на перемогу «мерсісайдців» приймають із коефіцієнтом 1,31, гостьовий успіх «Вільярреала» оцінюється в неймовірні 10,0, а нічия — 5,90.

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Перший матч

27 квітня (середа)

«Ліверпуль» — «Вільярреал» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що в іншому півфіналі турніру у вівторок, 26 квітня, зіграють англійський «Манчестер Сіті» та мадридський «Реал».

Раніше «ФАКТИ» повідомляють, що «Ліверпуль» у видовищному поєдинку обіграв «МанСіті» і вийшов у фінал Кубка Англії .

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