У понеділок, 25 квітня, донецький «Шахтар», який продав провідного форварда команди Фернандо до австрійського «Зальцбурга», проведе черговий матч у рамках благодійного турне Shakhtar Global Tour for Peace.

Слідом за поразкою від грецького «Олімпіакоса» (0:1), перемогою над польською «Лехією» (3:2) та поразкою від турецького «Фенербахче» (0:1) підопічні Роберто де Дзербі проведуть поєдинок проти ще одного представника чемпіонату Туреччини — «Антальяспора».

Протистояння проти середняка турецької суперліги (восьме місце в турнірній таблиці з перспективою поборотися за єврокубкову зону) примітно насамперед тим, що проти «гірників» зіграє… найкращий бомбардир команди в історії. Бразилець Луїс Адріано цієї зими перейшов до «Антальяспору» з «Палмейраса», і вже встиг забити три м'ячі та віддати дві гольові передачі за нову команду. Щодо «Шахтаря», то Адріано в період з 2007-го по 2015-й провів за донецький клуб 266 матчів у всіх турнірах, у яких забив 128 м'ячів.

У прямій трансляції матч «Антальяспор» — «Шахтар», починаючи з 20:30, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині. Віконце із трансляцією з'явиться ближче до початку поєдинку.

Нагадаємо, що також у рамках Shakhtar Global Tour for Peace у підопічних Роберто де Дзербі запланований ще один матч — 1 травня проти хорватського «Хайдука».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний капітан «Шахтаря» Віктор Звягінцев.

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