Викрадають людей та автівки: як рашисти знущаються з цивільних

Окупанти не залишають спроб проводити наступальні дії в східних районах Запорізької області, основний напрямок Гуляйполе — Покровське, де бойові зіткнення стали більш активними. Крім того, орки продовжують знущатись з цивільних.

«На тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжується терористично-насильницькі дії з боку російських злочинців щодо цивільного населення, — повідомляють Сили оборони Запорізького краю. — Такі дії заохочуються їхнім військовим командуванням. З Пологівського району, село Новомиколаївка, до лікарні Запоріжжя доставлена дитина 2016 р.н., яка отримала вогнепальне наскрізне осколкове поранення м'яких тканин правої стопи під час артобстрілу російськими терористами села. В Енергодарі рашисти почали записувати місцевих жителів у чергу на видачу 10 тисяч рублів. Такими діями окупанти планують отримати від населення паспортні дані для проведення чергового «псевдореферендуму».

Російські окупанти продовжують чинити військові злочини, викрадати людей та ставлять під загрозу життя полонених. У Мелітопольському районі, смт Якимівка російські військові терористи з будинку викрали місцевого жителя, громадянина Болгарії. Місце знаходження останнього невідоме".

Крім того, «дикуни» з рф на тимчасово окупованих територіях продовжують займатися мародерством. На блокпості в місті Пологи окупанти під загрозою застосування зброї незаконно заволоділи автомобілем «ЗАЗ-Славута», який належить місцевому чоловіку.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області, а також у захопленому Херсоні окупанти на початку травня планують провести псевдореферендум щодо створення так званих «республік».

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