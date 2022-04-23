Харчування і вправи для очей: як зберегти дитині гостроту зору

У кожного четвертого сучасного школяра наявні ті чи інші проблеми з зором. Найчастіше це — короткозорість. І хоч вади зору часто успадковуються генетично, але є ряд факторів, дотримання яких може значно відстрочити настання їх проявів.

«Щоб не допустити погіршення зору дитини, необхідно обмежити перегляд телевізора та ігор на планшеті чи смартфоні, особливо тих, де герої рухаються швидко та різко, — пояснює лікарка-офтальмолог Софія Басова. — Налагодити режим сну дитини. Слідкувати, щоб школярик за робочим столом не горбився та не нахилявся занадто низько. Влаштувати оптимальне освітлення робочого місця школяра. Різкий контраст затемненої кімнати і яскраво освітленого дитячого столу за короткий час викликає відчуття напруги та різі в очах. Кожні пів години (для молодших школяриків) та 45 хвилин (для старших дітей) робити перерви на зорову розминку. Забезпечити повноцінне харчування дитини, у тому числі з регулярним і достатнім вживанням продуктів корисних для підтримання роботи очей, таких як морква, апельсини, гарбузи, помідори, зелена фасоля, авокадо, чорниці, шипшина, журавлина, лохина, риба, сир (м'який), яйця, диня родзинки, курага. При цьому, овочі краще засвоюються у поєднанні з оливковою, лляною та кунжутною олією. Якнайпізніше вводити в раціон дитини цукерки та десерти».

Для організму, що росте, за словами лікарки, рекомендуються вживати кондитерські вироби із вмістом пектину. А це — зефір, мармелад, пастила, джем та повидло.

«Ковбасні ж вироби давати дитині не частіше двох разів на тиждень, але вони мають бути вареними та мати спеціальне маркування: для дітей шкільного віку або вищого ґатунку (сорту). Батьки мають насторожитися, якщо дитина мружиться, старається наближуватися до предметів, які хоче розглянути, та невідкладно звернутися до офтальмолога».

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