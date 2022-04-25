З Днем дочки-2022: зворушливі вітання та листівки
Цього року понеділок після Великодня святкується тепле сімейне свято — День доньки, який у 2022 році затьмарила війна, адже напередодні в Одесі рашистська ракета відібрала життя тримісячної дівчинки Кіри, а також її мами та бабусі.
Проте пропонуємо не відмовляти нашим дітям у радості та привітати їх хоча б яскравими листівками та віршами.
***
Найщиріші всі слова для тебе,
Доню моя рідна, чарівна!
Доля буде хай у тебе щедра,
Щастям обдаровує сповна!
Будь розумна, гарна і успішна,
Хай не сходить посмішка з лиця.
Радості, веселощів і сміху,
Кольоровим буде хай життя!
***
Дана мені Богом в житті донька —
Яких багатств ще бажати?
Адже щастя є, я знаю точно.
Бути мамою цієї маляти.
Моя кровинка, лише хочу я,
Щоб у тебе склалося життя:
Любов щоб зустріла велику,
Життя щоб було не безлике!
З душею і з радістю працювала,
Талант розкрила, горя не знала.
Людей недобрих цуралася.
В любов і в красу ти убралась!
А оскільки за Україну на полях битв зараз б'ються і жінки, це свято, без сумніву, може стати ще одним символом відродження та весни.301
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