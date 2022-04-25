З Днем дочки-2022: зворушливі вітання та листівки

Цього року понеділок після Великодня святкується тепле сімейне свято — День доньки, який у 2022 році затьмарила війна, адже напередодні в Одесі рашистська ракета відібрала життя тримісячної дівчинки Кіри, а також її мами та бабусі.

Проте пропонуємо не відмовляти нашим дітям у радості та привітати їх хоча б яскравими листівками та віршами.

***

Найщиріші всі слова для тебе,

Доню моя рідна, чарівна!

Доля буде хай у тебе щедра,

Щастям обдаровує сповна!

Будь розумна, гарна і успішна,

Хай не сходить посмішка з лиця.

Радості, веселощів і сміху,

Кольоровим буде хай життя!

***

Дана мені Богом в житті донька —

Яких багатств ще бажати?

Адже щастя є, я знаю точно.

Бути мамою цієї маляти.

Моя кровинка, лише хочу я,

Щоб у тебе склалося життя:

Любов щоб зустріла велику,

Життя щоб було не безлике!

З душею і з радістю працювала,

Талант розкрила, горя не знала.

Людей недобрих цуралася.

В любов і в красу ти убралась!

А оскільки за Україну на полях битв зараз б'ються і жінки, це свято, без сумніву, може стати ще одним символом відродження та весни.

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