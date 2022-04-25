«Гралися у війну, а їх прийняли за диверсантів»: на Житомирщині застрелили 12-річну дитину

Після початку повномасштабного вторгнення рф до України киянка Карина Бельченко поїхала до родичів у Радомишль на Житомирщині, адже сподівалась, що там зможе врятуватись від обстрілів… Проте 7 березня у денну пору її старшого 12-річного сина Даніїла вбили, а його 10-річного товариша Олексія поранили. Підозрюваними стали кадровий військовий ЗСУ та громадський активіст, член формування «Радомишльська варта». Вони начебто сплутали дітей з диверсійно-розвідувальною групою, хоча рідні потерпілих впевнені — цього не могло статись…

— Даніїл був дуже здібним хлопчиком, відвідував шостий клас гімназії «Троєщина», займався англійською мовою, карате, акторською майстерністю. Син навіть визначився із майбутньою професією — мріяв стати військовим офіцером, — зі сльозами на очах розповідає «ФАКТАМ» матір вбитого Карина Бельченко. — Коли почалась війна й над нашим будинком літали вороги, ми зібрали речі та поїхали з дітьми до батьків чоловіка у Радомишль. Все було добре, ніщо не віщувало лиха. Даніїл разом із сусідським хлопчиком Олексієм щодня грались на подвір'ї іграшковими пістолетами у «войнушки». Щоб Даня не замерз, дідусь надів на нього свою куртку, розфарбовану під камуфляж ЗСУ. Але неозброєним оком було видно, що вона значно більша за дитину.

Даніїл з батьками

7 березня, за словами співрозмовниці, діти були на вулиці. В обідню пору рідні Даніїла Бельченка почули автоматну чергу.

— Тато чоловіка кинувся до дверей, аби дізнатись, що сталось, — згадує Карина. — Поруч стояла людина зі зброєю та попросила зачинитись. Мовляв, іде операція щодо знищення терористів. Але дідусь став кричати, що поряд бігають діти, треба їх забрати негайно. Через дві хвилини ми відкрили двері й вибігли надвір. Ті люди, які відстрілялись, сіли у машину та втекли.

Ми кликали хлопчиків, але ніхто не відгукувався. Свого сина ми знайшли у садку неподалік, він не подавав ознак життя. Дідусь намагався робити йому штучне дихання, та це не допомагало. Потім стало відомо, що куля пройшла шию, пробила легені, хребет. Смерть була миттєвою.

Його друг Олексій був поранений у плечі… Саме він і зміг відтворити події того фатального дня. За його словами, кривдники відразу почали стріляти у них без попередження. Хлопчики почали тікати, але їх наздогнали й продовжили вогонь на ураження. Поряд знайшли 25 гільз від автомата АКС-74У та карабіну «Вулкан ТК». Зброя має однаковий калібр. Й остання була ще перероблена. Бо стріляла чергою, а не одиночними, як то має бути. Тому наразі важко розібратись, з якої саме зброї випущено кулі у хлопчиків.

Даніїл з молодшим братиком

Пізніше з'ясувалось, що у дітей стріляли представники громадського формування з охорони громадського порядку «Радомишльська варта» — 48-річний Віктор І. та 27-річний Олександр Ю. Вони, за даними слідства, приїхали на виклик сусідки, чоловік якої теж є членом даного формування. Він і попросив напарників виїхати на місце, бо начебто дружині здалось, що поряд з домом бачила диверсантів.

— Для нас це стало справжнім шоком, адже це наша сусідка, вона щодня бачила хлопчиків, які грались, — продовжує Карина Бельченко. — І ту дідусеву куртку на моєму синові. Чому лише через два тижні вона вирішила викликати представників «Радомишльської варти» і чому ті навіть не допитали дітей, дорослих, нам невідомо… Ба більше, дана організація — це не територіальна оборона, вона не входить до затвердженого переліку формувань, які б мали право отримати та використовувати зброю під час вартування або інших заходів. Як і те, що застосовувати цю зброю чоловіки могли тільки за присутності поліції, але поряд таких не було. Тобто правоохоронців не викликали, а почали діяти на власний розсуд! Звідки у них зброя, чи мали дозвіл взагалі на її носіння — теж питання до органів.

Даня вчився в шостому класі київської гімназії, мріяв стати військовим офіцером

Відомо, що затриманим стрілкам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних діянь — умисне вбивство та вчинення злочину групою осіб. Обоє наразі у СІЗО.

— 7 березня у Радомишлі у результаті вогнепального поранення загинув 12-річний хлопчик та був поранений його 10-річний товариш. За цим фактом поліцейські відразу розпочали кримінальне провадження. У ході першочергових дій були затримані двоє осіб, підозрюваних у причетності до діяння, — пояснила речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко. — Нині обоє перебувають під вартою в слідчому ізоляторі. Під час досудового розслідування встановлено, що близько 15:00 години у м. Радомишлі у межах території приватного домогосподарства була відкрита стрільба з вогнепальної зброї. На місці події працювала слідчо-оперативна група Радомишльського відділення поліції. Серед інших першочергових заходів, правоохоронці провели огляд, зібрали свідчення місцевих мешканців, а також затримали двох осіб та вилучили у них зброю.

Було призначено низку експертних досліджень, у тому числі причин смерті дитини, стану затриманих та балістичну. За результатами медичного освідування, в обох чоловіків, яким 27 та 48 років, відсутні показники наявності алкоголю чи наркотичних засобів в організмі. Встановлюються інші обставини кримінального діяння, а також підстави володіння та застосування зброї підозрюваними. Досудове розслідування здійснює Слідче управління ГУНП в області під процесуальним керівництвом Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Щодо питань по громадському формуванню, то за загальним порядком контроль за виходом членів ГФ на патрулювання здійснюється керівником ГФ, потому проводиться інструктаж перед патрулюванням уже у відділі поліції відповідним працівником ВП. 7 березня 2022 року підозрюваний до Радомишльського відділення на інструктаж не прибував, більше того, у списках членів ГФ, поданих до поліції раніше, він не значиться. Триває подальша перевірка цих обставин.

Відомо, що суд обом підозрюваним обрав запобіжним захід — тримання під вартою без права внесення застави. Але один з них вимагає домашнього арешту.

— Своєї вини вони не визнають, вибачення не попросили, — стверджує адвокат потерпілих Володимир Красовський. — А представник підозрюваного приніс у судове засідання копію довідки з СБУ, що Віктор І. є їхнім негласним співробітником і був скерований на Житомирщину для проведення певних захисних заходів. Також в справі з’явилися грамоти та нагороди, видані даному чоловіку у 2014−2015 рр. від Сил спеціальних операцій і контррозвідки, СБУ. Спочатку були прицільні постріли вгору, але все-таки в напрямку дітей. Загрози стріляючим не було. Діти злякалися і почали тікати. Вони їм пішли напереріз. Дитина ростом 1 метр 40 см, а інша нижча навіть. З відстані 15 метрів були розстріляні. Іграшки в їхніх руках ніяк не скидалися на справжню зброю. А поранений Олексій був одягнений у фіолетову куртку з Міккі Маусом на спині. Потерпілі діти навіть кричали: «Дядьки, ми здаємося, не стріляйте в нас!», це чули свідки. Але, як бачимо, не подіяло…

Представники підозрюваних від коментарів пресі ухиляються. А тим часом загиблого Даніїла Бельченка поховали у Радомишлі, його товариша чекає довга реабілітація.

— Ми не хочемо своїм розголосом дискредитувати нашу армію, бо бійці ВСУ гідно борються з ворогом, — додає матір вбитого. — Ми поважаємо та цінуємо наших військових. Але не хочеться, щоб на їхньому фоні хтось вчиняв ось такі протиправні дії й гинули ні в чому не винні люди, особливо діти. Свого сина я вже не поверну, але не хочу, щоб постраждали інші.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про смерть від рук рашистів 18-річного студента-медика, який їхав вивезти паралізованого дідуся з Гостомеля.

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