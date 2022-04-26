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Евакуація — не перешкода: у соцстраху роз'яснили порядок виплат «декретних» за умов воєнного стану

18:52 26 квітня 2022
Вагітна жінка

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується Фондом соціального страхування України незважаючи на військовий стан, евакуацію робітниці, неможливість формування роботодавцем заяви і навіть у разі виходу у декрет після призупинення дії трудового договору на час війни.

Як повідомили у Фонді, за два місяці військового стану декретну допомогу отримали 11,7 тисячі українок.

«Ми адаптували порядки здійснення виплат під потреби військового стану та фінансуємо допомоги вагітним українкам безпосередньо на особисту банківську картку, якщо роботодавець не має можливості оформити заяву у зв'язку з бойовими діями. Також отримання декретної допомоги від Фонду соціального страхування України залишається правом робітниці навіть у разі призупинення з нею трудового договору», — йдеться у повідомленні.

У Фонді нагадали, що за умов воєнного часу українські роботодавці мають право призупинити дію трудового договору зі співробітниками. У такому разі право на оплату лікарняних втрачається, оскільки відсутній факт втрати заробітку через хворобу або травму. Проте роботодавець не може відмовити робітниці у наданні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, а також не може звільнити її під час такої відпустки.

Раніше в МОЗ розповіли, як оформити лікарняний в умовах воєнного стану.

Фото Pixabay

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