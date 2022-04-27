Українська Асоціація учасників ринку вікон та фасадів закликає іноземні бренди покинути ринки росії та білорусі
Ще на початку березня 2022 року українська Асоціація учасників ринку вікон та фасадів (АУРВФ) звернулась до іноземних виробників та постачальників, які працюють на російському ринку, із закликом припинити стосунки з агресором та зупинити діяльність на його території. На жаль, минуло понад місяць, але європейські та турецькі виробники віконної фурнітури продовжують працювати в рф та рб через дочірні компанії або афілійованих представників. Навіть попри воєнні злочини російської армії, вони залишаються працювати в росії та спонсорувати криваву війну.
Натомість українські виробники у віконній галузі відрізняються свідомою позицією та вчинками під час воєнного стану. Зі слів представників АУРВФ, на відміну від іноземних виробників, компанія AXOR Industry (один з учасників асоціації) чітко визначила свою позицію та пріоритети: «По-перше, компанія припинила експорт продукції в росію та білорусь. По-друге, відновила роботу виробництва, зберегла робочі місця та продовжує підтримувати співробітників у цей складний час. По-третє, вітчизняний виробник залишився на загальній системі оподаткування у 20%, що гарантує гідні надходження до державного бюджету та підтримує нашу економіку. Крім того, AXOR Industry продовжує експортувати продукцію до країн ЄС, Молдови та Казахстану, тим самим забезпечує надходження іноземної валюти в Україну».
Проте вітчизняна індустрія стикається з новими викликами.
«Ми спостерігаємо свавільні дії тих же іноземних брендів фурнітури в Україні, які домоглись включення їхньої продукції до переліку критичного імпорту з можливістю перейти на спрощену систему оподаткування. Складається враження, що отримання прибутку попри будь-які моральні принципи — єдина мета деяких виробників», — коментують в асоціації.
Асоціація учасників ринку вікон та фасадів в черговий раз закликає іноземні компанії припинити працювати на ринку країн-агресорів та гідно працювати на ринку України.124
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