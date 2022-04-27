Ідеально чисто і без розводів: важко повірити, але за допомогою звичайного засобу можна швидко відмити вікна від будь-якого бруду (відео)

Ймовірно, багато українців через бойові дії та холодну погоду не встигли начисто відмити вікна перед Великоднем, і мають намір зробити це з настанням травневого тепла.

Про те, як це можна зробити, радить блогер Олена Матвєєва.

«Друзі, за допомогою цього нестандартного методу можна дуже швидко помити вікна, вони будуть без розводів, довго залишаються чистими, краплі від дощу буквально скочуються, неймовірно, але це так», — упевнена вона.

«Секретом» свого методу Олена вважає кондиціонер для білизни.

Про те, як його краще застосовувати, блогер розповіла у невеликому відео.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як начисто відмити вікна від залишків скотчу, яким українці захищали скло від вибухової хвилі.

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