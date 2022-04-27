У четвер, 28 квітня, відбудуться перші матчі ½ фіналу Ліги Європи.

До одного з поєдинків буде прикута особлива увага з боку українських уболівальників. Англійський «Вест Хем», за який виступає капітан нашої збірної Андрій Ярмоленко, прийме на «Лондон Стедіум» у столиці Англії німецький «Анйтрахт». На шляху до півфіналу «молотобійці» вибили з турніру іспанську «Севілью» (0:1 на виїзді та 2:0 удома) та французький «Ліон» (1:1 удома та 3:0 на виїзді), тоді як франкфуртці залишили за бортом іспанський «Бетис» (2:1 на виїзді та 1:1 вдома) та каталонську «Барселону», у тому числі обігравши підопічних Хаві на «Камп Ноу» (1:1 удома та 3:2 на виїзді).

Букмекери в майбутньому поєдинку бачать «Вест Хем» фаворитом. На перемогу команди Ярмоленка аналітики контори «Фаворит Спорт» дають коефіцієнт 1,97, на успіх «Айнтрахту» — 4,15, на нічию — 3,50. Також, на думку експертів, «молотобійці» мають більше шансів на вихід до фіналу — на них дається коефіцієнт 1,69, на суперника 2,27.

Додамо, що в активі кожної з команд по одному завойованому єврокубку за історію виступів на міжнародній арені. «Вест Хем» тріумфував у розіграші Кубка володарів кубків у 1965-му, а «Айнтрахт» став володарем Кубка УЄФА у 1980-му. Уболівальники обох команд зачекалися на трофеї на євроарені, так що боротьба за вихід до фіналу обіцяє бути запеклою…

Зазначимо, що в іншому півфіналі зійдуться німецький «Лейпциг» та шотландський «Рейнджерс».

Ліга Європи. ½ фіналу. Перші матчі

28 квітня (четвер)

«Вест Хем» — «Айнтрахт» 22:00 MEGOGO

«Лейпциг» — «Рейнджерс» 22:00 MEGOGO

Додамо, що також 28 квітня відбудуться перші матчі ½ фіналу Ліги конференцій — англійський «Лестер» зіграє з італійською «Ромою», а голландський «Фейєнорд» прийме французький «Марсель».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «МанСіті» із Зінченком у складі «перестріляв» мадридський «Реал» у Лізі чемпіонів.

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