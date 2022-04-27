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Гроші

Кожному — по 2500 грн на руки: в Україні запустять нову програму виплат для вимушених переселенців

16:05 27 квітня 2022
Денис Шмигаль

Уряд за участю Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариства Червоного Хреста запустить нову програму виплат для вимушених переселенців.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Уряду.

Розмір допомоги. Фінансова допомога у рамках програми становитиме 2500 грн на особу.

Процедура призначення. Виплати будуть здійснюватися на основі наявної інформації інформаційної бази внутрішньопереміщених осіб. Тобто, для отримання виплат не потрібно буде подавати жодних заяв.

«Розраховуємо, що виплати отримають майже 1 млн. людей. Перевага надаватиметься ВПО з окупованих територій та зон бойових дій», — додав Шмигаль.

Нагадаємо, що в Україні продовжують працювати інші програми для вимушених переселенців. Серед них — виплата допомоги від уряду (по 2000 грн кожному дорослому та по 3000 грн на дитину), а також дві спільні з ООН та одна спільна з UNICEF програми з виплати 2200 грн переміщеним особам, що належать до вразливих категорій.

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