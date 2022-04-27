До військкомату не доїхав: стали відомі деталі вбивства рашистами чоловіка з велосипедом у Бучі

Посмертне фото 58-річного Михайла Романюка, вбитого на дорозі в Бучі, облетіло та потрясло майже весь світ. Тіло чоловіка з велосипедом пролежало на вулиці до визволення міста українською армією.

Про це йдеться у сюжеті «Факти ICTV».

«Він казав, що не може сидіти в підвалі, коли агресори намагаються захопити нашу землю. У мене, сказав, серце розривається. Він зібрався у військкомат і заспокоював мене, що довго житиме», — розповіла про останній день Михайла його мати.

Нині Михайла Романюка вже поховали. Його родина зараз живе у Луцьку.

«По них стріляли з другого поверху житлового будинку», — розповіла мешканка Бучі Вікторія Батура. — «Зятю моєму пощастило, він уцілів, а Михайлу прилетіла куля в голову».

Жінки вирішили евакуюватись. З собою взяли лише документи. З Бучі вибиралися пішки, а потім натрапили на чоловіка, який взяв їх у свою машину та вивіз подалі. Про те, що Михайло загинув, його матері розповіли пізніше, бо кажуть, жінка б так і не поїхала з Бучі.

«Це не можна зрозуміти людським розумом, людським серцем», — каже Вікторія Батура. — «Слава Богу, що ми пішли. Якби ми залишилися ще б на два дні, то не впевнена, чи були б ми зараз живі».

Буча була в окупації 33 дні, а тіло Михайла, як і решти розстріляних жителів міста, лежало там, де застала куля рашистів.

Належним чином поховати Михайла Романчука вдалося лише тиждень тому.

«Ми кілька годин простояли біля моргу», — розповіла Вікторія Батура. — «Там стоять рефрижератори, набиті чорними мішками. Все пахне смертю».

У Луцьку сім'я оговтується від пережитих жахів, і найбільше мріє про перемогу над рашистами, щоб не гинули діти, жінки та наші мужні воїни. Повертатися до рідної Бучі вони поки не планують.

«Будинок цілий, але морально я ще не готова», — каже Вікторія Батура. — «Я не уявляю, як зможу там жити, ходити тими вулицями, знаючи, що на майданчику, де грають мої діти, палили дітей, біля нашого паркану теж були спалені люди: дорослі і діти».

Нагадаємо, за даними на 25 квітня в Бучі було встановлено факти загибелі 412 осіб, що означає — кожен третій загиблий у Київській області — з Бучі.

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