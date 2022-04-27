Довелося тікати з новонародженою дитиною через ліс по снігу: українка розповіла, як урятувалась від окупантів

Жителька Тростянця Оксана Манаєнко, яка пережила всі жахи окупації Сумщинини, поділилася власною трагічною історією війни. За її словами в інтерв'ю телеканалу «Україна», у момент початку окупації рідного міста вона готувалася до пологів — її перша довгоочікувана вагітність настала лише після семи викиднів.

Проте пологовий будинок виявився знеструмленим, а медикаменти вже резервували для поранених.

«Мені потрібно було народжувати шляхом кесаревого розтину. У нас дуже хороший пологовий будинок був, я думала, все пройде відмінно. Але росіяни вже почали руйнувати місто. Коли я приїхала до пологового будинку, там не було світла, води та інструментів. Мені сказали, що кесарів розтин робити не будуть, адже медикаментів немає, вони призначені лише для поранених. У мене були складні пологи, вони тривали 12 годин», — розповіла молода мама, додавши, що їй ще дуже пощастило, адже інші породіллі народжували вже у підвалі.

Через кілька днів після екстремальних пологів рашисти цілеспрямовано розстріляли пологовий будинок і жінка мала тікати через ліс з новонародженою дитиною.

«Йшли через ліс. Дорогою зустріли сім'ю з дітьми, мама в інвалідному візку — їх вигнали російські солдати з дому. Почалися обстріли, і ми 2,5 години з дитиною лежали у снігу. Ми пройшли 5 годин, 7 кілометрів через річку та крізь сніг», — розповіла Оксана в інтерв'ю телеведучому Олексію Суханову.

Після деокупації рідного міста жінка з дитиною повернулися додому.

Нагадаємо, під час війни в Україні фіксувалися випадки народження дітей у транспорті під час евакуації, укриттях або у бомбосховищах .

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