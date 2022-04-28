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У Франції заарештовано вілли колишнього зятя путіна, олігархів Дерипаски та Бажаєва

0:25 28 квітня 2022
Вілла путінської сім&#39;ї у Біарріці

У Франції в Біарріці заарештовано одну з найдорожчих вілл французького курорту, яка належить Путіним-Шамаловим. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив незалежний правозахисник, засновник проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін, який через переслідування російської влади виїхав із росії.

За словами Осєчкіна, віллу Путіни-Шамалови отримали від олігарха та близького друга кремлівського диктатора Геннадія Тимченка. Хто такий Шамалов? ЗМІ називають Кирила Шамалова колишнім зятем путіна. Він син Миколи Шамалова — близького друга російського вождя та співвласника банку «Росія». Як повідомляло агентство Reuters, у 2013 році Кирило Шамалов одружився з Катериною Тихоновою. Reuters та Bloomberg називали Тихонову молодшою дочкою путіна. Через п'ять років Bloomberg повідомив, що Шамалов та Тихонова розлучилися. Кілька років тому ЗМІ писали про часті візити на віллу в Біарріці Кирила Шамалова та колишньої дружини кремлівського диктатора Людмили Путіної.

Володимир Осечкін з посиланням на телеканал BFMTV повідомив, що у Франції, крім особняка путінської сім'ї, заарештували дві вілли російських олігархів на Лазурному березі — Олега Дерипаскі та Муси Бажаєва. «У Дерипаски конфісковано особняк „Геркулес“ у районі Сен-Тропе, у колишнього зятя Путіна Шамалова — будиночок у Біарріці. А вілла „Тріанон“ у Сен-Жан-Кап-Ферра — у голови ради директорів „Російської платини“ Бажаєва», — написав правозахисник. Він нагадав: «Разом Франція заарештувала вже чотири яхти, шість вертольотів та 30 вілл російських мільярдерів. Не погано. Продовжуємо».

Раніше ми повідомляли про те, що на виконання антиросійських санкцій в Італії в Сан-Ремо заарештовано яхти двох російських олігархів — власника «Северсталі» Олексія Мордашова та власника Volga Group Геннадія Тимченка.

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