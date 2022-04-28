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Суспільство та люди

Поминальних днів не буде: киян закликали відмовитися від традиційного відвідування цвинтарів після Великодня

9:26 28 квітня 2022
Байковий цвинтар у Києві

Після Великодня в Україні люди традиційно вшановують пам’ять померлих родичів та близьких, відвідуючи кладовища під час поминальних днів.

Та цього року міська влада Києва просить містян утриматись від відвідування цвинтарів на період дії воєнного стану через небезпеку.

«Нагадую, що на території України і Києві зокрема, продовжує діяти воєнний стан. З початку військових дій столиця неодноразово зазнавала ракетних ударів, загинули мирні жителі, пошкоджені будинки, школи, дитсадки. Маємо факти обстрілів і територій кладовищ», — наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він звернувся до мешканців столиці із закликом не створювати скупчень на територіях кладовищ, не наражати на небезпеку себе і близьких. Відвідування цвинтарів він закликав перенести той час, коли стане безпечніше.

Нагадємо, що в столиці поступово відновлюють рух громадського транспорту, проте в Києві продовжує діяти коментантська година.

Фото з Вікіпедії

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