Добровільно перебуває на окупованій території: нардепа Ковальова запідозрили у держзраді

Партія «Слуга народу» призупинила членство народного депутата Олексія Ковальова у своїй фракції через підозру в державній зраді і просить правоохоронців розслідувати, чи став він на бік Росії у Херсонській області. Про це йдеться у спільній заяві політичної партії «Слуга народу» та фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України.

«Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють по відношенню до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроекти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав. Поведінка Олексія Ковальова та випадки його спілкування із окупаційними військами викликають підозру у здійсненні ним державної зради», — йдеться у заяві.

Політична партія «Слуга народу» та фракція партії «Слуга народу» у Верховній Раді України ухвалили спільне рішення щодо призупинення членства Олексія Ковальова у фракції та звернулися до генерального прокурора України Ірини Венедиктової, голови Служби безпеки України Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу, в рамках якої ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини перебування Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами.

Наприкінці минулого року повідомлялось, що Олексій Ковальов купив телевізійний 4 канал у колишнього народного депутата Дмитра Добродомова.

Як писали «ФАКТИ», раніше колишньому голкіперу харківського «Металіста» та запорізького «Металурга» Вадиму Кудікову заочно повідомили про підозру в державній зраді та колабораціонізмі.

Також нещодавно співробітники СБУ нейтралізували потужне злочинне угруповання в Одесі, яке пішло на співпрацю з ворогом.

Фото: Facebook Олексія Ковальова

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