Дикий ляп воротаря боляче вдарив по шансах «Інтера» на чемпіонський титул в Італії: відео «шедевра»

Міланський «Інтер» у перенесеному поєдинку чемпіонату Італії, де ще донедавна працював Андрій Шевченко, сенсаційно програв у гостях «Болоньї» (1:2), втративши шанс обійти в турнірній таблиці «Мілан» та очолити «золоті» перегони серії А.

Напевно, невдача «чорно-синіх» не була б такою болючою для вболівальників команди, якби підопічні Сімоне Індзагі на 81-й хвилині не пропустили фатальний м'яч після дикого ляпу третього голкіпера команди Іонуца Раду (два вартові воріт міланців Самір Ханданович та Алессандро Бастоні травмовані). Після невинного вкидання м'яча з ауту партнером по команді Іваном Перішичем 24-річний румунський воротар у своєму першому в сезоні матчі серії А хотів перевести м'яч на фланг, але зробив це так кострубато, що форварду «Болоньї» Ніколі Сансоне залишалося лише вразити порожню «рамку» практично з лінії воріт. Після гри голкіпер-невдаха не соромився сліз.

Зазначимо, що перемога в матчі з «Болоньєю» дозволила б «Інтеру» обійти в турнірній таблиці «Мілан» і за чотири тури до фінішу очолити чемпіонські перегони серії А. А так чинному чемпіону, який відстає від непримиренного суперника на два очки, залишається лише сподіватися на осічки команди Стефано Піолі в чотирьох поєдинках, що залишилися.

«Він завжди добре викладається на тренуваннях, ми всі дуже віримо в нього, — висловився у коментарі Football Italia про ляп голкіпера головний тренер „Інтера“ Сімоне Індзагі. — Ця помилка — прикрий інцидент, але такі речі трапляються. Це не було б так фатально, якби рахунок на табло був 4:1, а не 1:1. Раду має продовжувати вірити в те, що він чудовий голкіпер, який має попереду світле майбутнє».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Італії воротар забив переможний диво-гол ударом від своїх воріт.

Фото gazzetta. it

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