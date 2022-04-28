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Озброєний пістолетом Ляшко поскаржився на «биків» після ДТП у Києві

19:01 28 квітня 2022
Олег Ляшко

У Києві на перетині вулиць Набережно-Рибальської та Електриків у ДТП потрапив автомобіль, у якому їхав народний депутат України кількох скликань Олег Ляшко.

На своїй сторінці у соцмережах він заявив, що «бики на двох броньованих автівках» порушили правила дорожнього руху, поїхавши на червоне світло з увімкненими проблисковими маячками.

«У нашому автомобілі було четверо людей, двоє постраждалих. Мене і водія врятували подушки безпеки. Якби не вони — могло б бути набагато гірше» , — повідомив Ляшко, який заявив, що їхній «добровольчий підрозділ повертався з. Чорнобиля».

Він стверджує, що ще одна машина, яка порушила правила, втекла з місця ДТП, а також виклав відео, зняте після аварії.

Під цим постом інтернет-користувачі влаштували жваву дискусію. Одні підтримували «радикального» Ляшка, інші критикували за піар.

Нагадаємо, що раніше перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький заявляв, що правоохоронці здійснюватимуть підвищений контроль за дотриманням правил дорожнього руху через відверту зневагу водіями ПДР. За його словами, відеокамери для фіксації порушень швидкісного режиму працюють.

Фото зі сторінки Олега Ляшка у соцмережах

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