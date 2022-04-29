Пообіцяв допомогти підібрати акорди до пісні «Червона калина»: 13-річна Соня вижила з уламком у мозку і вчиться грати на гітарі

13-річна Соня з Миколаївської області, якій під час обстрілу російськими окупантами в голову влучив уламок снаряда, швидко йде на виправлення. Нещодавно здійснилася її мрія — їй подарували гітару, причому одразу дві.

Про це пише ТСН .

Музикант Євген, коли дізнався про історію Соні, вирішив з нею познайомитися і навчити грати. Чоловік пообіцяв допомогти підібрати акорди до пісні «Червона калина», яку дівчинка дуже любить.

Одну із гітар Соні подарувала Оксана із Прикарпаття. Цей інструмент був дуже дорогий як пам'ять про покійного чоловіка, який був музикантом. Колись цю гітару вона за шалені гроші купила для нього в Італії.

«У душі я знала, що ту гітару мені треба подарувати комусь, і моє серце відчує, хто це має бути. І коли побачила цей сюжет, я вирішила, що ця гітара має бути для цієї маленької дівчинки», — розповідає Оксана.

Зі своєю дарителькою Соня познайомилася по телефону, а потім вони змогли ще й побачити один одного, щоправда, поки що тільки по відеозв'язку. Вони спілкуються як старі знайомі та домовляються про справжню зустріч після нашої перемоги.

Зараз дівчинка щодня відвідує заняття з реабілітації та сумлінно виконує всі завдання. Вона вже потроху ходить, хоча ще три тижні тому не могла встати сама на ноги, ледве піднімала руку і знову вчилася стискати долоню.

«Мрію, щоб війна закінчилася, щоб я повернулася додому, тому що скучила за братами», — перераховує Соня свої нові мрії і вірить, що вони обов'язково збудуться.

До війни дівчинка мешкала на Миколаївщині. На початку березня російські окупанти обстріляли їхній будинок — уламок снаряда влучив дівчинці в голову. Соню спочатку прооперували миколаївські лікарі, а сам уламок діставали вже у столичному «Охматдиті».

Зазначимо, що напередодні цієї лікарні доставили і 12-річну доньку екс-капітана збірної України з водного поло 39-річного Євгена Обедінського Кіру, яку ледве визволили з лап «визволителів» після загибелі її батька в Маріуполі.

74

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter