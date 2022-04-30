Вдалий час для посіву буряків та моркви: що прийнято і що категорично не можна робити 30 квітня — у день Зосими Бджільника

Після вшанування мучениці Ірини 30 квітня православні християни відзначають День преподобного чудотворця Зосима. У народі його вважають покровителем бджолярів та пасічників. Святому Зосиму моляться за здоров'я бджіл, а пасіку окроплюють святою водою. Щоб захистити пасіку від чужих бджіл, у землю вбивають осиковий кілок.

Цей день ще називають «Зосим Бджільник», «Зосим Соловецький», «Заступник бджолярів». Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою.

У день Зосима Бджільника пасічники займалися бджолами. Вони оглядали вулики, годували комах і доглядали їх. Цей день прийнято вважати вдалим для того, щоб помиритися з людиною, з якою перебуваєш у сварці.

Також було прийнято займатися не лише бджолами, а й рослинами. Наприклад, сіяли моркву та буряк. Для того щоб урожай вийшов багатим, селяни замочували насіння в джерельній воді, в яку клали мідну монетку.

У цей день не можна було погано ставитися до комах, насамперед до мурах та бджіл. Заборонялося влаштовувати сварки та з'ясовувати стосунки. Вважалося, якщо хтось вибачився цього дня, то треба було його пробачити. Вірили, якщо цього не зробити, можна залишитися самотнім, втратити свої накопичення і серйозно захворіти. Крім того, не можна було цього дня пізно повертатися додому або засиджуватися допізна за роботою.

30 квітня дозволялося збирати лікарські рослини. Вірили, що на Зосиму Бджільника вони мають особливу силу і допоможуть одужанню навіть тяжкохворої людини.

Згідно з прикметами, обліт бджолами вишень віщував поганий збір із цих дерев. По нічних заморозках за старих часів визначали, що коренеплоди в поточному році не вродять. Сережки на вільсі означають, що вівса буде багато.

Численні шишки на деревах — очікується добрий урожай ячменю. Бджоли літають великими зграями — меду буде мало, а якщо літають поодинці — добрий урожай меду буде.

У цей день заборонялося пекти хліб, рибалити та купатися у річці.

Варто зазначити, що день Зосими Бджільника відзначається також 17 січня та 2 липня.

Фото: rus.team

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