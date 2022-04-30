Сонячне затемнення 30 квітня: чи побачать його українці і чого варто уникати цього дня

У суботу, 30 квітня, о 23:28 за київським часом, очікується сонячне затемнення — воно дає старт коридору затемнень 2022 року, який триватиме два тижні.

Як передає «ТСН», затемнення зможуть спостерігати у Південній Америці (Чилі, Аргентина, південь Перу, південно-західна половина Болівії, Парагвай (крім його сходу та північного сходу), майже весь Уругвай (крім його крайньої східної точки та її околиць)) і дуже мала частина Бразилії (район міста Уругваяна поблизу кордонів з Аргентиною та Уругваєм), а також у південній та південно-східній зонах акваторії Тихого океану, у крайній південно-західній зоні акваторії Атлантичного океану та на деяких ділянках тихоокеанського узбережжя Антарктиди. Його енергетичний пік триватиме майже чотири години.

Українці зможуть спостерігати за цим явищем, хіба що онлайн.

Зазначається, що за часом сонячне затемнення збігатиметься з Вальпургієвою вночі — з 30 квітня на 1 травня. У багатьох країнах Західної Європи цієї ночі відзначається свято весни, яке відносять до дохристиянських традицій.

Сонячне затемнення вважається днем, коли потрібно відмовитися від застарілого, від усього, що втратило актуальність, треба боротися зі складними обставинами та долати кризи, а також прислухатися до інтуїції та використати всі ресурси, щоб досягти поставленої мети.

А ось йти на авантюри, ризикувати, вирушати у подорожі та ухвалювати поспішні рішення не рекомендують.

Нагадаємо, що травень 2022 року почнеться із середньої магнітної бурі, за якою піде досить сильна — метеозалежні люди можуть почуватися погано як 7−8 травня, так і за день-два до початку бурі та вже після неї.

Фото Pixabay

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