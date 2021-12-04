Атака на Перл-Харбор: 80 років тому США оголосили війну Японії

За годину до нападу на Перл-Харбор американські радіолокаторники виявили невідомі літаки, але отримали команду не звертати на них уваги

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Напад на Перл-Харбор — раптова атака повітряних і підводних сил японського флоту на американські війська, що знаходилися на військово-морській базі в Перл-Харбор (Гавайські острови). Операція, намічена на 7 грудня 1941 року, стала кульмінацією десятирічного погіршення відносин між США та Японською імперією. У липні 1941 року — після того, як японська влада окупувала Французький Індокитай і посилила свою підтримку держав «Осі» (військовий союз Німеччини, Італії, Японії та інших держав, що протистояв під час Другої світової війни країнам антигітлерівської коаліції), американський уряд повністю розірвав торгові та фінансові відносини з Японією, економіка якої у той період була залежною від поставок американської сировини.

Заморозка японських фінансових активів та нафтове ембарго значно посилили в японському уряді, який очолював прем'єр-міністр Тодзіо Хідекі, позиції прихильників побудови «Великої східноазіатської сфери співпроцвітання» під японським лідерством та без європейської участі. Проте дипломатичні переговори між Сполученими Штатами та Японією тривали у Вашингтоні аж до воєнного нападу.

Атаку на американську базу було сплановано на початку 1941 року генералом Ісоруку Ямомото. Японці готувалися рік, збираючи розвіддані та готуючи зброю. План було схвалено 5 листопада. Операція мала забезпечити завоювання Японією всієї Південно-Східної Азії, включаючи нафтові родовища Голландської Ост-Індії та низки тихоокеанських островів. Вкрай ризиковану атаку передбачалося провести за шість тисяч кілометрів від японського узбережжя. Для її здійснення знадобилося створення спеціальних авіабомб та модифікованих торпед. Метою було виведення з ладу американського флоту (насамперед його авіаносців) на шість місяців.

7 грудня, у неділю, японські літаки стартували з авіаносців, що розташувалися за 426 кілометрів від Гавайських островів. Цей день тижня був обраний невипадково. Японські військові розраховували, що розслабившись, американські солдати втратять пильність. Частково так і сталося. Американські радари зафіксували літаки, що наближаються, за годину до нападу. Чергова зміна станції радіолокації далекого виявлення побачила на відстані 220 кілометрів велику ціль. Чергові спробували доповісти про це у інформаційний центр, розташований у форті Шефтер. До телефону ніхто довго не підходив. Зрештою відповів офіцер зв'язку з авіації переслідування, який і мав повідомити командуванню про наближення невідомих літаків. Вислухавши повідомлення радіолокаторників, він вирішив, що це свої літаки і дав вказівку черговій зміні станції радіолокації «не звертати уваги на ці літаки».

Торпедоносці, бомбардувальники та винищувачі першої хвилі (всього 183 літаки) з'явилися над Перл-Харбором о 7:55 за місцевим часом. Їм вдалося досягти повної раптовості — лише шість американських літаків піднялися у повітря, щоб відбити першу хвилю. Протягом пів години лінійний корабель «Арізона» вибухнув, лінкор «Вест Вірджинія» затонув, лінкор «Оклахома» перекинувся, а флагман «Каліфорнія» затонув на мілководді. Навчальне судно «Юта», помилково прийняте японськими льотчиками за бойовий корабель, також було потоплено. О 8:50 розпочалася друга хвиля атаки за участю 170 літаків. Внаслідок цього лінкор «Невада» був змушений викинутися на берег, а лінкор «Пенсільванія» був підпалений. Також постраждав цілий ряд менших американських кораблів, включаючи три крейсери та три есмінці. При цьому, за випадковим збігом обставин, у зоні бойових дій не було жодного з американських авіаносців.

Японці з'явилися над Перл-Харбором раптово - лише 6 американських літаків піднялися у повітря, щоб відбити атаку

Атака на Перл-Харбор серйозно підірвала військово-морські та військово-повітряні сили США на Тихому океані: два лінкори були втрачені безповоротно, а лінкори «Каліфорнія» та «Вест Вірджинія» стали знову боєздатними лише влітку 1944 року. На Гаваях загинули 2 тисячі 403 американських військовослужбовців та 68 цивільних осіб. До 10-ї години ранку 7 грудня американський флот на Тихому океані фактично перестав існувати. Японці першого ж дня військових дій завоювали панування на морі. Їхні втрати склали 64 особи, 29 літаків (15 бомбардувальників, п'ять торпедоносців та дев'ять винищувачів) та п'ять надмалих підводних човнів.

Наступного дня після промови президента США Франкліна Рузвельта, котрий назвав напад «днем ганьби», Конгрес США офіційно оголосив війну Японської імперії.

Американський флот оговтувався від втрат шість місяців. За цей час Японія порівняно легко захопила Індонезію, Філіппіни, Бірму, Малайю, Гонконг та Сінгапур. Її флот вийшов у Індійський океан.

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