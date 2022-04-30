«Подарував нам годинник, досі у мене є»: легенда збірної України згадав зустріч із путіним після історичного матчу

Знаменитий капітан київського «Динамо» та збірної України Олександр Головко згадав історію про те, як у 1999 році зустрівся із нинішнім кремлівським диктатором володимиром путіним, а також зізнався, що отриманий тоді подарунок зберігається у нього досі.

Сталося це після знаменитого матчу відбору на ЧЄ-2000 між Росією та Україною, що пройшов у Москві на стадіоні «Лужники». Нагадаємо, на останніх хвилинах Шевченко забив гол після дикої помилки воротаря господарів Філімонова, який дозволив «жовто-синім» зіграти внічию (1:1) та з другого місця вийти до плей-оф кваліфікації.

«Пам'ятаю, до нас тоді в роздягальню завели путіна, — розповів Олександр Головко в інтерв'ю Youtube-каналу „Пряма червона“. — Представили як прем'єр-міністра. Лужков (мер Москви з 1992 до 2010 року. — Авт.), здається, подарував нам годинники. Він у мене є. Тож як би особисто бачилися».

Згадав ексфутболіст і самі матчі з росією, назвавши їх не найкращими у своїй кар'єрі.

«Щодо самих матчів із росією, то це точно були не найкращі мої ігри, насамперед із психологічного настрою — був на взводі, багато помилок припускався. На щастя, знайшлися хлопці, які були спокійніші за мене, і забили достатньо м'ячів, щоб у Києві не зіграти внічию, а гол Шеви у Москві — це взагалі пісня», — резюмував фахівець.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика випустила три кулі в голову путіна та помістила його на надгробок.

Фото dynamo.kiev.ua

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