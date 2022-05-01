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Геть від війни та Ані Лорак: колишній чоловік співачки вивіз доньку та наречену до Туреччини

9:42 1 травня 2022
Мурат із нареченою

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу твердо підтримує Україну, про що свідчать його пости в Instagram .

Але, звісно, для громадянина Туреччини на першому місці стоїть безпека близьких, тому після початку ракетних ударів по Києву він вивіз наречену Лілію з дочкою на свою батьківщину, де разом займаються збором допомоги для українських біженців.

Також зараз у спекотній країні перебуває і донька Мурата Софія.

Схоже, дівчатка легко порозумілися, і разом граються в басейні і на пляжі.

Сам же Мурат спостерігає за сімейною ідилією у тіні разом із улюбленими собаками.

Як відомо, мама Софії Ані Лорак продовжує мовчати про війну, на відміну від багатьох українських артистів, які виступали в країні-агресорі, але зробили свій вибір на користь підтримки України.

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