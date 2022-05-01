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Кулеба та Блінкен обговорили «долю» 33 млрд доларів, які Україна отримає від США

10:07 1 травня 2022
Куліба та Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками їхньої зустрічі 24 квітня у Києві.

Про це повідомили у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки.

«Держсекретар підкреслив тверду підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України перед жорстокою агресією Росії», — йдеться у повідомленні.

Він також представив оновлену інформацію про плани повернення американських дипломатів в Україну, зокрема про перші візити до Львова цього тижня, та про плани повернутися до Києва найближчим часом.

Обговорили Блінкен та Кулеба та запит адміністрації від 28 квітня до Конгресу про надання 33 мільярдів доларів у вигляді допомоги в галузі безпеки, економіки та гуманітарної допомоги Україні.

Нагадаємо, 29 квітня Конгрес США остаточно схвалив революційний закон про ленд-ліз для України.

Фото МЗС України

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