«Вест Хем» без Ярмоленка програв удома кривдникам «Барселони»: відеоогляди матчів ½ фіналу Ліги Європи

У четвер, 28 квітня, у Лондоні та Лейпцигу відбулися перші поєдинки ½ фіналу Ліги Європи, боротьбу в якій на стадії чвертьфіналу сенсаційно припинила «Барселона».

Ліга Європи. ½ фіналу. Перші матчі

«Вест Хем» (Англія) — «Айнтрахт» (Німеччина) — 1:2 (Антоніо, 21 — Кнауфф, 1, Камада, 54).

Так вже збіглося, що у своєму останньому єврокубковому півфіналі нинішній клуб Андрія Ярмоленка, який всю зустріч просидів у запасі, також грав з «Айнтрахтом» і зумів 46 років тому обіграти німців за сумою двох поєдинків — 4:3.

Цього разу франкфуртці завітали до Лондона у статусі команди, яка не зазнала поточного розіграшу Ліги Європи жодної поразки (зокрема у двох протистояннях із «Барселоною»), і відкрили рахунок уже на першій хвилині поєдинку.

Ще до перерви «молотобійці» завдяки голу Антоніо відігралися, але після перерви Камара приніс «Айнтрахту» перемогу.

«Лейпциг» (Німеччина) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 1:0 (Анхеліньо, 85).

Якщо четвертий наразі колектив німецької бундесліги «Лейпциг» вперше пробився до півфіналу Ліги Європи, то колишній клуб Олексія Михайличенка «Рейнджерс», який посідає у чемпіонаті Шотландії друге місце, вже грав у 2008 році у вирішальному поєдинку Кубка УЄФА, де, щоправда, поступився російському. «Зеніту».

Долю першого протистояння суперників на «РБ Арені» на користь господарів поля вирішив єдиний гол-шедевр на 85-й хвилині іспанського захисника Анхеліньо.

Півфінальні поєдинки у відповідь відбудуться 5 травня у Франкфурті та Глазго.

Були зіграні 28 квітня і перші півфінальні зустрічі Ліги конференцій: «Лестер» (Англія) — «Рома» (Італія) — 1:1 (Манчіні, 67, у свої ворота — Пеллегріні, 15), «Фейєноорд» (Нідерланди) — «Марсель» (Франція) — 3:2 (Дессерс, 18, 46, Сіністерра, 20 — Дьєнг, 28, Жерсон, 40). Матчі у відповідь будуть зіграні 5 травня.

Відеоогляд матчу «Лестер» — «Рома»

Відеоогляд матчу «Фейєноорд» — «Марсель»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Манчестер Сіті» з Олександром Зінченком у півфінальному матчі Ліги чемпіонів із сімома голами переміг «Реал».

Фото Twitter ФК «Айнтрахт»

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter