Огірки будуть ранніми: як отримати відмінний урожай без інтенсивного обігріву розсадника

Через складнощі воєнного часу багато українців намагаються самостійно забезпечити себе продовольством, вирощуючи овочі та фрукти на присадибних ділянках та на дачі.

Але оскільки деякі сільськогосподарські культури — наприклад, огірки, перець і томати — є дуже теплолюбними і вимагають особливих умов для вирощування навесні, то доводиться вдаватися до різних ноухау.

Одним із них є вирощування цих культур у відрах. Але такий спосіб має й свої мінуси, про які розповіли на Youtube-каналі.

Тому досвідчені городники пропонують інший спосіб вирощування огірків та інших культур — пакети.

При цьому в пакеті не повинно бути дна — щоб коренева система пішла в грунт.

«Обов'язково спробуйте виростити таким способом хоча б кілька рослин — розчаровані не будете! Відмінний спосіб вирощування ранніх огірків, який завжди забезпечує нас ранніми огірками! І без особливо інтенсивного обігріву розсадника», — радять ентузіасти, показуючи весь процес на відео.

Раніше «ФАКТИ» опублікували календар садівника-городника, де зазначено, які культури потрібно посадити на початку травня.

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