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Суспільство та люди

Огірки будуть ранніми: як отримати відмінний урожай без інтенсивного обігріву розсадника

15:45 1 травня 2022
Огірки

Через складнощі воєнного часу багато українців намагаються самостійно забезпечити себе продовольством, вирощуючи овочі та фрукти на присадибних ділянках та на дачі.

Але оскільки деякі сільськогосподарські культури — наприклад, огірки, перець і томати — є дуже теплолюбними і вимагають особливих умов для вирощування навесні, то доводиться вдаватися до різних ноухау.

Одним із них є вирощування цих культур у відрах. Але такий спосіб має й свої мінуси, про які розповіли на Youtube-каналі.

Тому досвідчені городники пропонують інший спосіб вирощування огірків та інших культур — пакети.

При цьому в пакеті не повинно бути дна — щоб коренева система пішла в грунт.

«Обов'язково спробуйте виростити таким способом хоча б кілька рослин — розчаровані не будете! Відмінний спосіб вирощування ранніх огірків, який завжди забезпечує нас ранніми огірками! І без особливо інтенсивного обігріву розсадника», — радять ентузіасти, показуючи весь процес на відео.

Раніше «ФАКТИ» опублікували календар садівника-городника, де зазначено, які культури потрібно посадити на початку травня.

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