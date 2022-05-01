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З'явився шанс знищити величезне зло: українська модель розповіла, чому вирішила змінити подіум на передову (фото)

19:02 1 травня 2022
З&#39;явився шанс знищити величезне зло: українська модель розповіла чому вирішила змінити подіум на передову (фото)

Десять років тому симпатична 19-річна дівчина Христина працювала в моделінгу і навіть була сомельє, а зараз воює за Україну на найнебезпечнішому напрямку на сході країни .

Тепер вона — старший лейтенант Національної гвардії з позивним «Кудрява», розповіли у відомстві.

Христина народилася в Івано-Франківську, закінчила Харківську академію Національної гвардії України, останнім часом служила у Гостомелі під Києвом, а після початку повномасштабного вторгнення обороняє конгломерацію Рубіжне-Сєвєродонецьк-Лисичанськ.

Христина на позиції

«Військовою я стала волею випадку. На біржі праці мене направили в частину. Ми з кадровиками мали домовитися, що ні я їм, ні вони мені не підходять. Але там запропонували посаду начальника клубу. Я була молода і не розуміла специфіки армії. 18 квітня мені виповнилося 19 років. Наступного дня в посвідченні мала печатка, що я військовослужбовець внутрішніх військ. До цього багато де підробляла: сомельє, у модельнгу. Але з армією ми найдовше», — розповіла дівчина.

У ніч путінського вторгнення Крістіна не могла заснути. Через кілька днів на Луганщині вже було неспокійно — Щастя та Станицю Луганську почали обстрілювати з «Градів» ще у 20-х числах лютого.

«Два місяці щодня продовжуються бої. Ми обороняємо конгломерацію Рубіжне-Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Наша бригада разом із ЗСУ не дають противнику пройти далі. Цей напрямок один із найгарячіших», — каже дівчина.

Найважче для неї — втрати побратимів та бойових сестер. Коли можеш обійняти людину, а наступного дня її не стане.

«У нас є унікальний шанс знищити величезне зло, яке стільки років не дає нам бути собою. Не можна розділятися і падати духом. Ми переможемо, тому що добро завжди перемагає. Але ця перемога буде важкою, болісною, енерговитратною. Далі будуватимемо Україну», — впевнена «Кудрява».

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як гример MONATIK Ганна Бушинська стала бійцем територіальної оборони.

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