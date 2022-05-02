путінський упир Лавров розгледів у Гітлера єврейську кров: в Ізраїлі та Україні обурилися

Міністр закордонних справ росії сергій лаврів, який раніше погрожував ліквідацією вантажів, що ввозяться на територію України, які країна-агресор вважає військовими, обурив своїми заявами про єврейське походження Адольфа Гітлера.

Як повідомляє «Ізраль інфо», голова управління меморіального комплексу історії Голокосту «Яд ва-Шем» Дані Даян назвав слова очільника МЗС країни-агресора «фальшивими, шаленими і небезпечними». А міністр зв'язку Йоаз Гендель заявив, що МЗС рф намагається «шаленими висловлюваннями виправдати жахливі речі, які творить росія в Україні».

Таку реакцію викликали слова лаврова, що єврейство президента Володимира Зеленського не заважає йому бути нацистом. При цьому російський міністр послався на старий і давно викритий міф про єврейське коріння Гітлера.

У свою чергу міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід засудив лаврова і заявив, що посол росії буде викликаний в МЗС для пояснень. «Це висловлювання є непростим і помилковим з історичної точки зору. Ми чекаємо на вибачення, і посол рф буде викликаний в МЗС для роз'яснень», — зазначив він. А незабаром російського дипломата викликали на килим.

Відреагували на «одкровення» російського дипломата й в Україні.

«Міністр лавров не зміг приховати антисемітизм російських еліт, що глибоко вкорінився. Його огидні коментарі образливі для президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У більш широкому сенсі слова демонструють, що сучасна росія сповнена ненависті до інших народів» , — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Відверті антисемітські заяви лаврова, звинувачення євреїв у WWII та Голокості — ще одне свідчення того, що росія є правонаступником нацистської ідеології. Намагаючись переписати історію, москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців» , — заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, росія неадекватно оцінює світ і своє місце в ньому, звинувачує єврейський народ у провокуванні війни, переглядає світову історію на користь нацизму та права на вбивства, збільшує військовий арсенал, не нехтуючи технологіями тероризму та геноциду.

Раніше дослідник путінізму, соціолог Ігор Ейдман заявляв, що путін в Україні хотів повторити досвід фашистської Німеччини з її нападами на Чехословаччину та Польщу, але отримав ремейк нападу нацистів на СРСР.

Фото з Вікіпедит

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