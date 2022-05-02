Політолог, старший науковий співробітник Університетського коледжу Лондона Володимир Пастухов, який раніше у своєму аналізі битви на сході України заявив, що всі історичні баталії цією росією програні безповоротно, а битва за Донбас для рфї може стати лише жалюгідним втішним призом, спрогнозував розвал путінського режиму.

«Режим (Путіна. — Авт .) увійшов у стадію агонії , — пише у своєму телеграм-каналі Пастухов. — Це стало наслідком допущеної «колективним Путіним» фатальної військово-політичної помилки. Починаю думати, що вони справді планували не війну, а спецоперацію. Але вони вляпалися саме у війну, і при цьому не з Україною, а з НАТО. Те, що НАТО воює дистанційно, лише посилює ситуацію.

Весь розрахунок таки будувався на тому, що ніякої справжньої війни не буде. Хотіли налякати натовського їжачка голою армією, в принципі, до тривалої війни не готової. Але вийшло інакше, європейці, які двадцять років прикидалися дохлою кішкою, раптом показали зуби і випустили пазурі. Тепер кожен зайвий місяць війни працює проти Росії, тому що кількість озброєнь, що поставляються в Україну, зростає в геометричній прогресії, підвищуючи боєздатність української армії, а російські ресурси тільки зменшуються.

Мишоловка зачинилася, Росія влізла у війну, яку ні практично, ні теоретично виграти неможливо. Істерика в Кремлі та підконтрольних йому ЗМІ нічого змінити насправді вже не може. Такі помилки історія не вибачає. Вона ставить їх у кут. З цього кута у путінської Росії є три виходи:

1) Почати ядерну війну і самоліквідуватись, забравши з собою життя більшої частини людства.

2) Продовжити звичайну війну до повної знемоги, очевидної поразки та бунту в тилу.

3) Припинити війну досить швидким, але ганебним і сумнівним миром (піти несолоно хлібавши), який пропаганда спробує представити як перемогу та досягнення всіх цілей спецоперації.

В останньому випадку (який є найімовірнішим) агонія триватиме ще деякий час — від кількох місяців до кількох років (скажімо, до трьох), — після чого режим скінчиться. Еліти не пробачать Путіну переляку і мститимуть за пережитий страх.

За будь-якого розкладу Росія входить у зону турбулентності, з якої цілою їй не вилетіти. Пристебніть ремені… «

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