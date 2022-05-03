Занадто велика дупа: лідеру збірної Шотландії урізали пайку перед матчем з Україною

Півзахисник Джон Макгінн, лідер збірної Шотландії з футболу, на яку 1 червня у Глазго очікує півфінальний матч плей-оф відбору ЧС-2022 проти команди України, отримав прочухана від свого клубного тренера. Наставник «Астон Вілли» Стівен Джеррард, невдоволений фізичною формою підопічного, змусив шотландського півзахисника перейти на спеціальну дієту та фітнес-режим, повідомляє Daily Record.

Макгінн, в активі якого 44 матчі та 12 м'ячів у футболці національної команди, сперечатися не став і погодився з тим, що йому потрібно стати «спортивнішим і підтягнутим гравцем».

«Іноді я відчуваю голод! - цитує видання Джона Макгінна. — Але, сподіваюся, у довгостроковій перспективі це принесе мені користь як футболісту. Однак я сказав Джеррарду, що без такої дупи, як у мене, я грав би в нижчому дивізіоні. Він посміявся, але більше сосисок на вечерю я не їм — лише салати».

Поки шотландець «зганяє вагу», збірна України розпочала тренувальний збір поблизу столиці Словенії Любляни. До тренерського штабу та чотирьох футболістів (Дмитро Різник, Олександр Пихальонок, Олексій Гуцуляк та Сергій Булеца), які прибули з України автобусом, вже приєдналися гравці «Шахтаря». 5 травня очікується приїзд групи футболістів «Динамо» та форварда «Дніпра-1» Артема Довбика (4 травня підопічні Мірчі Луческу ще мають у Швейцарії благодійний поєдинок проти «Базеля»), а після 17 травня до табору «жовто-синіх» почнуть приїжджати легіонери.

«Вже з першого дня пам'ятайте — ми повинні поїхати в Катар», — заявив при першій же зустрічі з гравцями у Словенії головний тренер збірної України Олександр Петраков.

Нагадаємо, що на 11 травня в Німеччині у нашої національної команди заплановано спаринг проти «Боруссії» з Менхенгладбаха.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вже відбулося жеребкування фінального турніру світової першості. Якщо українська збірна потрапить на ЧС-2022, то зіграє в одній групі з Англією, США та Іраном.

Фото РА

181

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter