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«Залетіла» від Зеленського? У росії повідомили про вагітність коханки путіна кабаєвої

17:34 3 травня 2022
«Залетіла» від Зеленського? У росії повідомили про вагітність коханки путіна кабаєвої

Колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в росСМІ підозрюють у любовному зв'язку з кремлівським фюрером Володимиром Путіним, може бути знову вагітна.

Таке припущення висунули автори Telegram-каналу «GeneralSVR (reserv)», до яких приписують такого собі Віктора Михайловича, нібито екс-співробітника Служби зовнішньої розвідки Росії, а також політичного експерта Валерія Солов'я, який регулярно «зливає» інсайди від кремлівських веж.

«Ми вже повідомляли про те, що вчора президент росії володимир путін, за словами очевидців, виглядав пригніченим і дещо відчуженим. Це цілком зрозуміло, вчора путін дізнався, що його багаторічна співмешканка і мати його дітей Аліна Кабаєва в черговий, а вірніше, мабуть, позачерговий раз вагітна. Тут би президенту жити та радіти, але ні…» , — пишуть автори каналу.

Причину «пригніченості» вони вбачають у тому, що, очевидно, Кабаєва вагітна не від путіна.

Такого ж висновку дійшли також читачі сторінки «генерала» в Instagram, де також наводиться новина. За їхнім припущенням, батьком дитини можуть бути сек'юріті Аліни, близьке оточення путіна і навіть… президент України Зеленський.

Звичайно, це лише жарт, але його можна пояснити тим, що всі попередні вагітності Кабаєвої ретельно ховалися в Росії, викликаючи підозри.

Фото theins.ru/

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