Харківський бабак-провісник Тимка опинився в окупації, його рятують від диких собак

Харківський бабак Тимка, який на початку лютого «передбачив» для українців холодну весну, опинився на окупованій рашистами території.

Як повідомляє «Суспільне», Тимка та інші тварини залишилися на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна на території Великобурлуцької громади. За словами завідувача лабораторії екології Харківського національного університету ім. Каразіна Володимира Грубника, останній раз він отримував інформацію про стан тварин минулого тижня: «Бабаки наші всі живі. Ми, незважаючи на те, що тварини знаходяться в окупації, як можемо їх забезпечуємо. Люди у нас там є». На біостанції в клітках живуть близько 40 особин.

Він також зазначив, що багато жителів регіону, які евакуювалися, залишили своїх собак. Тварини збиваються в зграї і поводяться крутіше за вовків. «Минулого тижня дивом відбили бабаків, які живуть у клітках, від собак, що зібралися у зграю. Чотири собаки витягують клітку з-під шеду ( конструкція, в якій стоїть клітка. — Авт ) і ще дві собаки намагаються розірвати саму клітку, щоб дістатися до звіра і з'їсти його», — розповів Грубник.

За його словами, випустити тварин неможливо — вони не зможуть вижити у полі. «Випуск бабака з клітки на свободу — це складний процес. У нас зараз, незважаючи на те, що бабак — це червонокнижний вид, у нас катастрофічно в Україні зникають угіддя, в яких вони можуть жити у нормальних для себе умовах» , — додав завідувач лабораторією.

Нагадаємо, що днями у Бородянці врятували кішку, яка довгий час просиділа на сьомому поверсі зруйнованої багатоповерхівки. Для «евакуації» тварини залучалися рятувальники із спеціальною технікою.

Фото з Вікіпедії

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