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Помер перший президент незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич

9:59 4 травня 2022
Станіслав Шушкевич

У ніч на середу, 4 травня, у віці 87 років у Мінську помер Станіслав Шушкевич — білоруський державний діяч, який з 1991 до 1994 року обіймав посаду голови Верховної ради та був першим керівником незалежної Білорусі.

Це Єuroradio підтвердила його дружина Ірина. Повідомляється, що наприкінці квітня Шушкевича було доставлено в реанімацію після перенесеного COVID-19. За два дні його виписали із лікарні, але здоров'я політика було підірвано хворобою.

Станіслав Станіславович — син білоруського письменника Станіслава Петровича Шушкевича. Політик підписав від імені Білорусі Біловезьку угоду, якою було ліквідовано СРСР та створено СНД.

26 січня 1994 року Шушкевича зняли з посади голови Верховної ради Білорусі за результатами роботи парламентської комісії, яку очолював олександр лукашенко, а у червні того ж року він брав участь у президентських виборах, отримавши в першому турі близько 10%. У другий тур, в якому переміг лукашенко, він не вийшов.

Політик пішов в опозицію, керував партією «Білоруська соціал-демократична громада» (з 1998). Під час російської збройної агресії проти України різко критикував режим путіна.

Нагадаємо, що торік онука Станіслава Шушкевича Стася Глінник оголошувала голодування у Варшаві — активісти Молодіжного центру біля будівлі Єврокомісії вимагали, щоби європейські чиновники наклали нові санкції на режим лукашенка.

Фото з Вікіпедії

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