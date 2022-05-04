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Події

Серед жертв 10-річна дівчинка та 92-річна бабуся: під Києвом продовжують знаходити людей, вбитих рашистами

21:35 4 травня 2022
ексгумація трупів під Києвом

На території Бородянської громади правоохоронці провели ексгумацію тіл мирних жителів, яких вбили рашисти. В селі Нова Буда вони знайшли тіло 69-річної жінки, яка загинула в результаті ворожого обстрілу, після чого на цвинтарі її поховали односельчани. Про це повідомили у поліції Київської області:

«У селі Шибине слідчі ексгумували тіла двох людей, серед них 10-річна дівчинка. Дитина загинула від осколкових поранень, внаслідок потрапляння в будинок ворожого снаряду. Крім того, було піднято на поверхню тіло 58-річного чоловіка, його окупанти розстріляли впритул біля його будинку. Четвертою жертвою рашистів стала 92-річна бабуся з села Озірщина. Пенсіонерка загинула у власній оселі, в якій виникла пожежа внаслідок ворожої атаки».

Поліція Бучанщини провела попередній огляд тіл загиблих. Наразі усі доправлені до моргів на проведення судово-медичних експертиз.

Додамо, що у вівторок у місті Буча та Бучанському районі провели безкоштовний ДНК-аналіз у рамках кримінального провадження для родичів загиблих під час російської окупації. За перший день тест пройшли 46 людей.

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