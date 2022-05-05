У ніч на неділю, 8 травня, у Лас-Вегасі на рингу T-Mobile Arena пройде бій між знаменитим мексиканським боксером Саулем Альваресом (57 перемог, 39 з них — нокаутом, 1 поразка, 2 нічиї) та володарем поясу WBA Super досі непереможним росіянином Дмитром Біволом (19 перемог, 11 з них — нокаутом).

Майбутній поєдинок стане для Канело, який був чемпіоном у чотирьох категоріях, уже другим у напівважкому дивізіоні. У листопаді 2019-го мексиканець нокаутував у 11-му раунді росіянина Сергія Ковальова та завоював титул WBO. Зважаючи на те, що Сауль вирішив не захищати завойований пояс, він став вакантним, і у квітні 2021-го його володарем став американець Джо Сміт-молодший, який роздільним рішенням суддів переміг росіянина Максима Власова.

Востаннє мексиканець виходив у ринг у листопаді минулого року, здобувши перемогу над американцем Калебом Плантом та ставши володарем чотирьох поясів (WBC, WBA Super, WBO, IBF) у другій середній вазі. Росіянин же у грудні переміг свого співвітчизника Умара Саламова одноголосним рішенням суддів та захистив свій чемпіонський титул WBA Super.

Утім, чемпіонських поясів у чотирьох вагових категоріях Канело, схоже, мало, і він серйозно замислюється над тим, щоб побитися у важкому дивізіоні. І суперника собі обрав не простого, а абсолютного чемпіона світу у крузервейті українця Олександра Усика. Наш співвітчизник також, схоже, не проти такого поєдинку, але за однієї умови. «Якщо Канело хоче боксувати зі мною у важкій вазі, то я зможу змінити вагову категорію. Але лише за умови, що в мене залишаться чемпіонські пояси у суперважкій вазі. Тому що я там продовжуватиму кар'єру», — казав у грудні 2021-го Олександр у коментарі FightHype.com.

У прямій трансляції бій між Саулем «Канело» Альваресом та Дмитром Біволом на території України покаже відеосервіс MEGOGO. Чемпіонський бій розпочнеться не раніше 6:00 за київським часом.

Бокс. Бій за титул чемпіона WBA Super у напівважкій вазі

8 травня (неділя)

Сауль «Канело» Альварес — Дмитро Бівол 6:00* MEGOGO

* - орієнтовний час початку поєдинку

До речі, букмекери в майбутньому поєдинку бачать явним лідером не володаря титулу. Так, аналітики контори Parimatch ставки на перемогу Бівола приймають із коефіцієнтом 4,33, тоді як на успіх Канело можна поставити лише за 1,20.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сауль Альварес увійшов до чільної п"ятірки найбагатших боксерів усіх часів.

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