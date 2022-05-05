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Довелося пробиратися пішки через кущі: Злата Огнєвіч постраждала через ракетний удар по Львову

12:49 5 травня 2022
Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч, яку знову переслідує нав'язливий шанувальник, розповіла про свій складний шлях до Польщі. Коли вона їхала в потязі, рашисти завдали ракетного удару по Львову, через що на якийсь час зупинився рух залізницею. Артистці з валізою довелося йти пішки залізничними коліями, пробиратися через кущі. Дорогою Злата загубила свій телефон, поверталася, щоб знайти його.

Зрештою вона вибралася на трасу, спіймала попутку й таки дісталася Львова, а потім вирушила до Польщі.

Далі на неї чекав рейс до Чикаго. Там у співачки заплановані виступи у благодійних концертах на допомогу Україні. Співачка повідомила в Інстаграм, що вона встигла на рейс і благополучно приземлилася в США.

Раніше рашисти позбавили Злату Огнєвіч звання заслуженої артистки Криму. Співачка зайняла чітку патріотичну позицію та розповідає правду про війну в Україні. Вона різко висловилася про російських артистів, які замовчують збройне вторгнення та вбивства мирних українців.

Фото instagram.com/zlata.ognevich

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