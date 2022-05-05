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«Били прикладом і ногами, а потім забрали 60 тисяч доларів»: прокуратура розшукує бурятських мародерів з рф

16:07 5 травня 2022
мародери РФ

Прокуратура спільно з СБУ та Департаментом спецрозслідувань Нацполіції встановили військовослужбовців російської в/ч 46108, які порушили закони та звичаї війни. Це Баясхалан Шультумов та Павло Аганаєв. Про це повідомляє Генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

«За даними слідства, на початку березня 2022 року у тимчасово окупованому селі Бузова Бучанського району вони незаконно вдерлися до приватного будинку, де ховалися від звірств загарбників одразу кілька сімей. Військові рф погрожували цивільним вогнепальною зброєю та фізичною розправою. Серед потерпілих навіть жінки й діти. Натомість чоловіків вони били прикладом автомата, руками й ногами».

Відомо, що, крім знущань, військові армії мародерів забрали у людей 60 тисяч доларів грошових збережень. Правоохоронці перевіряють цих осіб також на причетність до скоєння інших воєнних злочинів на території України.

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«Били прикладом і ногами, а потім забрали 60 тисяч доларів»: прокуратура розшукує бурятських мародерів з рф

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