Мати вбили, а дитину примотали до неї разом із міною, і та здетонувала: стало відомо про нові звірства рашистів
У міру відступу окупантів з українських міст з'являються нові свідчення їхніх звірств на українській землі.
Про один із таких випадків розповів із посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова журналіст Віктор Шлінчак.
За його словами, в одному зі звільнених українських міст рашисти вбили молоду жінку, а дитину разом із міною примотали до її тіла скотчем.
Коли ще живе дитя намагалися врятувати, міна здетонувала.
«Я думав, що після жахливих історій з Бучі та Маріуполя мене вже важко здивувати дикунськими методами путінського війська… Просто потвори, інших слів не вистачає… Як таке в принципі можливо в 21 столітті?», — пише Шлінчак.
Заради справедливості, у коментарях під постом мешканка Тернополя розповіла також про схожі звірства предків сучасних рашистів на її рідній землі — російських червоноармійців.
Нагадаємо, що незважаючи на величезну кількість документальних підтверджень військових злочинів рашистів в Україні , рідні та близькі навряд чи дочекаються справедливої відплати швидко. Проте особи тих же катів Бучі вже почали встановлювати та навіть оголошувати їм про підозру.733
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