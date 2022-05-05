Мати вбили, а дитину примотали до неї разом із міною, і та здетонувала: стало відомо про нові звірства рашистів

У міру відступу окупантів з українських міст з'являються нові свідчення їхніх звірств на українській землі.

Про один із таких випадків розповів із посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова журналіст Віктор Шлінчак.

За його словами, в одному зі звільнених українських міст рашисти вбили молоду жінку, а дитину разом із міною примотали до її тіла скотчем.

Коли ще живе дитя намагалися врятувати, міна здетонувала.



«Я думав, що після жахливих історій з Бучі та Маріуполя мене вже важко здивувати дикунськими методами путінського війська… Просто потвори, інших слів не вистачає… Як таке в принципі можливо в 21 столітті?», — пише Шлінчак.

Заради справедливості, у коментарях під постом мешканка Тернополя розповіла також про схожі звірства предків сучасних рашистів на її рідній землі — російських червоноармійців.

Нагадаємо, що незважаючи на величезну кількість документальних підтверджень військових злочинів рашистів в Україні , рідні та близькі навряд чи дочекаються справедливої відплати швидко. Проте особи тих же катів Бучі вже почали встановлювати та навіть оголошувати їм про підозру.

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