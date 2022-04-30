Рашисти по-звірячому розправилися з полоненим «азовцем» у Маріуполі та вислали фото його матері

Мати бійця полку «Азов», який не здає позиції в Маріуполі і захищає цивільних, які ховаються на «Азовсталі», отримала фотографії вбитого сина, який раніше фігурував на відео рашистів, який такий, що здався в полон.

Про вбивство сина — військового на ім'я Дан — вона розповіла «Українській правді», повідомивши, що отримала його фотографії вранці 30 квітня.

За інформацією «Україна 24», на каналах бойовиків поширили відео про п'ятьох українських військовослужбовців, які нібито добровільно здалися в полон. Рашисти стверджували, що гарантують військовослужбовцям збереження життя.

За словами матері загиблого, бійці потрапили в полон 19 чи 20 квітня біля центральної прохідної «Азовсталі». Рідні шукали шляхів, щоб звільнити їх. Проте вже 29 квітня бойовики зателефонували мамі Дана та сказали, що син загинув, а потім надіслали фото…

Матеріал про загиблого в Маріуполі бійця, який посмертно став Герєм України, «Проміняв» пояс чемпіона на «Азов»: яким був Герой України Максим Кагал", читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото «Української правди»

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