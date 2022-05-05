На території Київської області, де рашисти знущались над місцевими, зник громадянин Чехії. Про це повідомило Radio Prague International з посиланням на Міністерство закордонних справ Чехії.

Відомо, що репортери чеського сайту «Voxpot» Майда Сламова та Войтех Богач на початку березня потрапили під обстріл на своїх автомобілях неподалік міста Макарів у Київській області. Вони опублікували репортаж про це, після чого до них звернулася жінка на ім'я Сімона. За її словами, в той же час там мав бути її чоловік Томаш. Він був водієм та хотів допомагати в евакуації населення. Але з 2 березня телефон волонтера не відповідає.

«Ми можемо підтвердити, що чеський громадянин зник в Україні безвісти. Проте інформацію про його смерть ми поки що підтвердити не можемо. Ми на зв'язку з його сім'єю і надаємо їм стандартні консульські послуги, — повідомила агентству České noviny (ČTK) прес-секретар МЗС Ленка До. — Репортери, що повернулися на місце через місяць, виявили там розстріляні автомобілі, одним з яких був вказаний Симоною. У ньому було простріляно лобове скло, двері та підголовник водія, на якому було виявлено кров. У самому автомобілі залишився лише техпаспорт, ікона з Дівою Марією і більше нічого. Поліція Макарова повідомила, що всі 133 цивільні жертви були упізнані, тому Томаша ми поки не знайшли. Однак у сусідньому Мотижині, у міській адміністрації, нам повідомили, що мертвих цивільних досі знаходять довкола села. І в Макарові співробітники поліції та тероборони шукають могили, в яких росіяни ховали мирних жителів, яких вони вбивали, коли ті проїжджали повз».

Пошуки волонтера з Чехії тривають.

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