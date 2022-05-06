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Спорт

«Вони ні в чому не винні»: екстренеру збірної України стало шкода росіян

14:31 6 травня 2022
Рауль Ріанчо

Колишній тренер київського «Динамо» та збірної України Рауль Ріанчо вважає, що рішення УЄФА про усунення російських клубів та збірної від змагань серйозно вдарить по футболу країни-агресора. При цьому 62-річний іспанець, який свого часу попрацював за порєбріком у «Рубіні» та «Спартаку», навіть пошкодував гравців із росії.

«Вважаю, що після відповідної заяви УЄФА у легіонерів зникне бажання грати у російській прем'єр-лізі, — заявив Рауль Ріанчо в інтерв'ю „Известиям“. — Це серйозний удар по всьому російському футболу. Мені дуже шкода спортсменів, які потрапили в таку неприємну ситуацію. Вони ні в чому не винні».

У той же час фахівець, який раніше (коли на Донбасі вже йшла війна) в одному інтерв'ю не приховував, що хотів би знову попрацювати в Україні, а в іншому заявляв, що вважав би за честь очолити збірну Росії, дуже дивно висловився про вторгнення путінської орди на нашу землю. І вашим, і нашим.

«Сумно бачити, що в 21-му столітті в Європі йде війна, — сказав іспанець. — Мені дуже шкода російський та український народи, які справді страждають від наслідків війни. У таких конфліктах усі завжди втрачають однаково багато. Я дуже люблю російський та український народи! Надсилаю всім вам багато обіймів і слів підтримки».

Нагадаємо, що у 2014−2016 роках Рауль Ріанчо працював помічником Сергія Реброва у тренерському штабі «Динамо», а потім (у 2016−2018 роках) обіймав посаду асистента головного тренера Андрія Шевченка у збірній України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковому іспанському тенісистові Рафаелю Надалю дісталося від Сергія Стаховського за підтримку росіян.

Фото uaf.ua

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