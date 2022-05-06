«Вони ні в чому не винні»: екстренеру збірної України стало шкода росіян

Колишній тренер київського «Динамо» та збірної України Рауль Ріанчо вважає, що рішення УЄФА про усунення російських клубів та збірної від змагань серйозно вдарить по футболу країни-агресора. При цьому 62-річний іспанець, який свого часу попрацював за порєбріком у «Рубіні» та «Спартаку», навіть пошкодував гравців із росії.

«Вважаю, що після відповідної заяви УЄФА у легіонерів зникне бажання грати у російській прем'єр-лізі, — заявив Рауль Ріанчо в інтерв'ю „Известиям“. — Це серйозний удар по всьому російському футболу. Мені дуже шкода спортсменів, які потрапили в таку неприємну ситуацію. Вони ні в чому не винні».

У той же час фахівець, який раніше (коли на Донбасі вже йшла війна) в одному інтерв'ю не приховував, що хотів би знову попрацювати в Україні, а в іншому заявляв, що вважав би за честь очолити збірну Росії, дуже дивно висловився про вторгнення путінської орди на нашу землю. І вашим, і нашим.

«Сумно бачити, що в 21-му столітті в Європі йде війна, — сказав іспанець. — Мені дуже шкода російський та український народи, які справді страждають від наслідків війни. У таких конфліктах усі завжди втрачають однаково багато. Я дуже люблю російський та український народи! Надсилаю всім вам багато обіймів і слів підтримки».

Нагадаємо, що у 2014−2016 роках Рауль Ріанчо працював помічником Сергія Реброва у тренерському штабі «Динамо», а потім (у 2016−2018 роках) обіймав посаду асистента головного тренера Андрія Шевченка у збірній України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковому іспанському тенісистові Рафаелю Надалю дісталося від Сергія Стаховського за підтримку росіян.

Фото uaf.ua

264

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter