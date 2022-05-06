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Спорт

Кривдник Ємельяненка вгамував ще одного бійця з росії (відео)

18:09 6 травня 2022
Геннадій Ковальов&nbsp;— Марсіо Сантос

У п'ятницю, 6 травня, у Владивостоці відбувся турнір змішаних єдиноборств AMC Fight Nights 111, у головному бою якого зійшлися росіянин Геннадій Ковальов (20 перемог, 8 поразок) та бразилець Марсіо Сантос (18 перемог, 7 поразок, 1 нічия), котрий восени минулого року легенду ММА Олександра Ємельяненка.

Не зважаючи на підтримку трибун, боєць із Владивостока не протримався й одного раунду, програвши нокаутом. 33-річний Марсіо Сантос, у якого, до речі, є чорний пояс з джиу-джитсу, переміг Ковальова задушливим прийомом, завдавши супернику четвертої поразки поспіль.

До речі, напередодні на церемонії зважування бійці влаштували суперечку. Щоправда, до мордобою справа не дійшла.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон ММА Ярослав Амосов зберіг свій пояс у погребі в розграбованому орками Ірпені.

Фото vl.ru

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