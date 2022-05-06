Їхала, як могла: поранена 15-річна дівчинка під кулями вивезла із Попасної трьох дорослих (відео)

З Попасної, яку намагаються взяти під контроль рашисти, 15-річна дівчина, яка отримала поранення, вивезла трьох дорослих.

Про цей випадок розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, додавши, що машину з людьми обстріляли росіяни. Двоє чоловіків, зокрема й водій, були тяжко поранені уламками снаряда. У машині їхали четверо — чоловіки, жінка та 15-річна дівчина. Саме їй довелося сісти за кермо. При цьому дорогу на Бахмут замінували — вибухові пастки ворог розташував у шаховому порядку.

Вона вела машину близько 30 км. Їхня автівка ще раз потрапила під обстріл, проте незважаючи на прострілені ноги їй вдалося дістатися безпечного місця. Вона зізналася, що їй було дуже боляче.

Раніше мешканка Тростянця на Сумщині, який був під окупацією рашистів, розповіла, як вона після екстрених пологів рятувалася від оккупантів та бігла через ліс із немовлям.

Фото — скріншот

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