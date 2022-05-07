«Молода версія кабаєвої»: ЗМІ повідомили про нову фаворитку путіна

Кремлівський фюрер володимир путін, який заплямував себе кривавою війною в Україні, зробив днями несподіваний вчинок, який показав, що ніщо людське йому не чуже: він привітав з 16-річчям фігуристку Камілу Валієву.

Саме вона, якщо вірити чуткам, стала новою фавориткою президента РФ, пише ТСН .

Зазначається, що у квітні путін провів неформальну зустріч із фігуристкою Камілою Валієвою. Сталося це 26 квітня на зустрічі олімпійських чемпіонів Пекіна-2022 у Кремлі. Саме в цей день Каміла святкувала 16-річчя, президент привітав юне дарування зі святом, випив із нею шампанського та вручив подарунок — шовкову хустку.

У пресі відразу почали судити, що те, як проходила ця зустріч, нагадує перше спілкування путіна з його нинішньою коханкою, а може, вже й дружиною — гімнасткою аліною кабаєвою. Адже коли вони познайомилися, аліні було трохи більше, ніж Камілі — 18 років.

Під час урочистої промови путін помітно нервувався, переминався з ноги на ногу, поплескував руками по трибуні, за якою стояв, а коли говорив про талант Каміли, розплився в посмішці.

Як відомо, Каміла Валієва — російська фігуристка, яка виступає в одиночному катанні — Олімпійська чемпіонка в командному змаганні (2022), чемпіонка світу серед юніорів (2020), переможниця фіналу юніорського Гран-прі сезону 2019/2020, переможниця етапів Гран-прі — Skate Canada 2021 та Rostelecom Cup 2021, переможниця турніру серії «челленджер» Finlandia Trophy 2021, срібний призер чемпіонату росії (2021), чемпіонка росії (2022), а також чемпіонка Європи (2022). Така юна і така талановита, ну, просто друга кабаєва. Фігурним катанням займається із 3,5 років.

В той же час 11 лютого 2022 року International Testing Agency (ITA) повідомило, що у пробі на допінг спортсменки, взятої на чемпіонаті росії в Санкт-Петербурзі в грудні, було виявлено заборонений у спорті препарат — триметазидин. Ця речовина є метаболіком, що покращує кровообіг і витривалість спортсменів, що дозволяє їм виконувати більший обсяг тренувань. Пригадуємо, і у кабаєвої був скандал із допінгом під час її спортивної кар'єри. 14 лютого 2022 року спортивний суд CAS відхилив апеляції МОК, WADA та ISU та дозволив Камілі Валієвій виступ на Олімпіаді-2022, де вона і отримала свою медаль.

У соцмережах Валієву вже прозвали «молодою версією кабаєвої» і згадали, що за давніх часів існувала традиція: чоловіки дарували дівчатам хустки перед тим, як засватати їх. Тож чи варто переживати кабаєвій?

Втім, про неї у соцмережах ходять зовсім інші чутки. У Instagram акаунті general. svr припустили, що коханка путіна знову вагітна.

аліна кабаєва, за непідтвердженою інформацією, вже є матір'ю трьох дітей путіна — двох синів та доньки.

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